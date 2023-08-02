  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаМолдова

В столице Молдовы Mercedes протаранил ворота посольства РФ

Сергей Ромашенко
56 мин. назад

Водитель врезался в ворота российской дипмиссии и попытался скрыться. Полиции пришлось применить силу для задержания злоумышленника.

https://p.dw.com/p/4Ufuv
Здание посольства РФ в Кишиневе
Посольство РФ в КишиневеФото: Tim Somerset/Maxppp/dpa/picture alliance

В столице Молдовы Кишиневе водитель автомобиля Mercedes протаранил ворота посольства России, после чего попытался скрыться, но после преследования был задержан полицией, сообщило МВД Молдовы в среду, 2 августа.

Согласно сообщению, полицейские обнаружили машину нарушителя на пути к городу Страшены. Несмотря на многократные требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля. В конце концов, полицейские принудительно остановили автомобиль в Страшенском районе. В полиции отметили, что никто не пострадал.

В посольстве РФ в Кишиневе пока не комментировали случившееся. Только несколько дней тому назад российский журналист и активист Аркадий Бабченко на глазах у полицейских забросал здание посольства РФ в Таллинне яйцами, после чего было задержан.

Обвинения Молдовы и Украины в адрес России

Власти Молдовы в феврале заявили, что в стране готовится государственный переворот, а диверсанты с военной подготовкой вскоре могут атаковать государственные здания и захватить заложников. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила "российский план разрушения политической ситуации в Молдове". После этого в стране проходили митинги, но обострения ситуации не произошло.

В июле власти Молдовы в июле в ответ на "многочисленные недружественные действия" со стороны РФ решили значительно сократить штат российского посольства в Кишиневе до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников.

Смотрите также:

Европейский выбор Молдовы: чем ответит Путин?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пророссийская Гагаузия - инструмент давления Кремля на Кишинев? (30.04.2023)

Пророссийская Гагаузия - инструмент давления Кремля на Кишинев? (30.04.2023)

В Гагаузии на юге Молдовы проходят выборы главы автономии. Эксперты считают, что их результаты не изменят положения дел в регионе. В Кишиневе опасаются, что Москва и дальше будет использовать гагаузов для давления на проевропейский Кишинёв. Что говорят на этот счет в Комрате - смотрите в репортаже DW.
Политика30 апреля 2023 г.07:59 мин.
external

Как Молдова избавляется от энергетической зависимости от РФ (29.04.2023)

Как Молдова избавляется от энергетической зависимости от РФ (29.04.2023)

Кишинев сократил закупки газа из РФ, но все еще зависит от электроэнергии из Приднестровья, контролируемого Россией. В будущем Молдова намерена закупать больше электроэнергии из Румынии.
Экономика и бизнес29 апреля 2023 г.02:21 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Порт в Измаиле (фото из архива)
Трансляция

В Измаиле разрушены морской вокзал и здание пароходства

Конфликты7 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Пожар в Церкви примирения Востока и Запада ночью 11 июня 2023 года

Сгорел символ надежды на мир между Востоком и Западом

Сгорел символ надежды на мир между Востоком и Западом

Культура43 мин. назад
external

Как политзеков из РФ поддерживают в Берлине

Как политзеков из РФ поддерживают в Берлине

Общество16 ч. назад04:15 мин.
Способ обойти блокировки - с помощью приложения DW

Доступ к сайтам в РФ ограничен. Как обойти блокировки

Доступ к сайтам в РФ ограничен. Как обойти блокировки

Политика20 ч. назад
Карикатура - два динозавра смотрят на летящий по небу огненный шар и "говорят": "На нас летит астероид!" - "Может, беспилотник?".

Атака беспилотников на Москву-сити: они настоящие!

Атака беспилотников на Москву-сити: они настоящие!

Политика21 ч. назад
Паспортный контроль в аэропорту Гамбурга

ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом"

ЕС вводит электронные "визы" для стран с "безвизом"

Политика23 ч. назад
Бывший министр транспорта ФРГ Андреас Шойер

С экс-министра ФРГ хотят взыскать 243 млн евро. За что?

С экс-министра ФРГ хотят взыскать 243 млн евро. За что?

Политика23 мин. назад
На главную страницу