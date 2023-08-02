В столице Молдовы Mercedes протаранил ворота посольства РФ

В столице Молдовы Кишиневе водитель автомобиля Mercedes протаранил ворота посольства России, после чего попытался скрыться, но после преследования был задержан полицией, сообщило МВД Молдовы в среду, 2 августа.

Согласно сообщению, полицейские обнаружили машину нарушителя на пути к городу Страшены. Несмотря на многократные требования полиции остановиться, водитель продолжил движение, разбив по пути еще два автомобиля. В конце концов, полицейские принудительно остановили автомобиль в Страшенском районе. В полиции отметили, что никто не пострадал.

В посольстве РФ в Кишиневе пока не комментировали случившееся. Только несколько дней тому назад российский журналист и активист Аркадий Бабченко на глазах у полицейских забросал здание посольства РФ в Таллинне яйцами, после чего было задержан.

Обвинения Молдовы и Украины в адрес России

Власти Молдовы в феврале заявили, что в стране готовится государственный переворот, а диверсанты с военной подготовкой вскоре могут атаковать государственные здания и захватить заложников. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила "российский план разрушения политической ситуации в Молдове". После этого в стране проходили митинги, но обострения ситуации не произошло.

В июле власти Молдовы в июле в ответ на "многочисленные недружественные действия" со стороны РФ решили значительно сократить штат российского посольства в Кишиневе до десяти дипломатов и 15 технических сотрудников.

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