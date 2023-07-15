Организатор акции в Стокгольме не стал сжигать Тору и Библию

"Я мусульманин. Мы не сжигаем. Вот зажигалка, она мне не нужна", - заявил устроитель акции в Швеции Ахмед А.

В Стокгольме отказались от сожжения Библии и Торы у посольства Израиля. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили газеты Dagens Nyheter и Expressen. "Я мусульманин. Мы не сжигаем. Вот зажигалка, она мне не нужна", - отметил мужчина, который изначально хотел проводить сожжение, в ходе акции.

Устроитель мероприятия Ахмед А. заявил журналистам, что сжигание священной книги "противоречит Корану", "никому не позволено этого делать", передает агентство AFP. "Хочу показать, что свобода слова имеет границы, которые необходимо учитывать, - сказал живущий в Швеции выходец из Сирии. - Хочу показать, что мы должны уважать друг друга, мы живем в одном обществе. Если я сожгу Тору, другой сожжет Библию, третий - Коран, то здесь начнется война. Хотел показать, что так делать неправильно".

Власти Швеции дали разрешение на акцию возле посольства Израиля

Шведские власти 14 июля дали разрешение на проведение акции возле израильского посольства, в ходе которой должны были быть сожжены Тора и Библия.

По словам устроителя, действия должны были стать реакцией на сожжение Корана, устроенное в центре Стокгольма 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, иммигрантом из Ирака. Его акция также была согласована с полицией. По данным канала SVT, полиция уточнила, что организатор акции 28 июня находится под следствием за разжигание расовой ненависти и нарушение запрета на разведение костров. В целом мероприятие прошло без беспорядков.

Весной суды в Стокгольме постановили, что прошлые запреты полиции на проведение таких акций были ошибочными.

Президент Израиля осудил разрешение Стокгольма сжигать священные книги

Президент Израиля Ицхак Герцог подверг критике действия шведских властей. "Я осуждаю решение Швеции разрешить сожжение священных книг. Я осуждаю сожжение Корана и сокрушаюсь, что такая же судьба ожидает еврейскую Библию", - заявил Герцог перед мероприятием.

Папа Франциск высказался против сожжения Кораном

Папа римский Франциск также осудил акцию с сожжением Корана, состоявшуюся в столице Швеции. В интервью эмиратской газете "Аль-Иттихад" 3 июля он назвал сожжение священной книги мусульман возмутительным поступком, который вызывает у него отвращение.

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