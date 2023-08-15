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Трамп обвинен в штате Джорджия по статье об оргпреступности

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Экс-президенту США вменяют в вину попытку незаконным путем изменить исход президентских выборов 2020 года в Джорджии. В целом Трампа обвиняют по 13 статьям.

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Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Против экс-президента США Дональда Трампа официально выдвинуто обвинение по уголовному делу о попытке незаконным путем изменить исход президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, следует из обвинительного заключения, опубликованного окружным прокурором вечером в понедельник, 14 августа. В поддержку обвинения проголосовало Большое жюри штата - специальной коллегии присяжных, проверяющих обоснованность обвинений.

Трампа обвиняют по 13 статьям, в том числе в заговоре с целью подделки документов и склонении госслужащего к нарушению своих обязанностей. Самая тяжкая статья - нарушение закона об организованной преступности, по которой судили боссов из мафии.

Обвинение в сговоре

По мнению обвинителей, президент и его сообщники "отказались признать поражение и сознательно и умышленно вступили в сговор". Один из пунктов обвинения касается телефонного звонка Дональда Трампа главе надзорного органа за голосованием в Джорджии - республиканцу Брэду Раффенспергеру: Трамп просил его "найти" голоса, недостающие для победы над Байденом. Трамп назвал обвинение сфабрикованным.

Вместе с бывшим президентом обвинения предъявлены еще 18 фигурантам. Четверо из них, помимо прочего, обвиняются во взломе электронной избирательной системы, совершенном уже после выборов. Среди обвиняемых - бывший глава президентской администрации Марк Мэдоуз и бывший мэр Нью-Йорка, юрист Рудольф Джулиани.

До 25 августа Трамп и остальные обвиняемые должны будут сдаться полиции в Атланте и предстать перед судом, который определит меру пресечения. Это заседание будет транслироваться в прямом эфире.

Четвертое уголовное дело

Это уже четвертое уголовное дело против Дональда Трампа. В апреле Большое жюри округа Манхэттен поддержало обвинения по делу о фальсификации бизнес-отчетности, а в июне и августе специальный независимый прокурор Джек Смит добился возбуждения дел по делам о незаконном хранении секретных документов и попытке сохранить власть после поражения на выборах.

Сейчас Дональд Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии на очередных президентских выборах в США. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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