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В Старый Оскол прибыли первые эвакуированные из Белгорода

Павел Мыльников
7 января 2024 г.

В пунктах временного размещения граждан расположили более 100 человек, сообщили власти Старого Оскола. Жителям Белгорода предложили эвакуироваться после участившихся обстрелов города.

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Человек в куртке с нашивкой "Белгородская область" стоит во дворе многоквартирного дома
Последствия обстрела Белгорода 30 декабря 2023 годаФото: REUTERS

В Старый Оскол прибыли первые эвакуированные из Белгорода, в последние дни подвергающегося обстрелам. В пунктах временного размещения граждан в городе на севере Белгородской области расположили более 100 человек, сообщил глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков в субботу, 6 января.

Чиновник указал, что всем прибывшим семьям выдали продовольственные наборы, организовали трехразовое питание и предоставили возможность обратиться к врачам. "Мы готовы обеспечивать комфортабельное размещение наших земляков столько времени, сколько это будет необходимо", - подчеркнул Чесноков.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил жителям административного центра эвакуацию. По его словам, после того как в социальных сетях появились жалобы горожан на то, что им страшно, и просьбы помочь "выехать в безопасное место", власти уже перевезли из Белгорода несколько семей. Гладков пообещал обратиться за помощью к губернаторам других регионов, если в пунктах временного размещения Белгородской области не хватит мест.

Обстрелы Белгорода на фоне ударов по Украине

Обстрелы Белгородской области участились в конце 2023 года и происходят на фоне массированных ракетных ударов российских войск по Украине. По словам губернатора региона, в результате удара по центру Белгорода 30 декабря 2023 года погибли 25 человек.

Украинские военные официально не комментировали обстрел Белгорода. Собеседники украинских СМИ из украинских спецслужб заявили, что удар был нанесен по военным объектам, а жилые кварталы якобы получили повреждения из-за "непрофессиональных действий российской ПВО".

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