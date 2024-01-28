В Стамбуле - вооруженное нападение на католическую церковь

Как минимум один человек погиб при атаке на церковь Святой Марии в районе Сарыер, сообщил глава МВД Турции. Двое нападавших скрылись, власти едут расследование.

Двое неизвестных с огнестрельным оружием напали на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в воскресенье, 28 января. Как минимум один человек погиб, добавил глава МВД. Он не уточнил, есть ли пострадавшие, и не привел подробности о виде оружия.

Власти начали расследование. Нападавшие скрылись, их разыскивают, добавил министр. На момент публикации никто не взял на себя ответственность за атаку, а ее мотивы оставались неизвестны.

Мэр Стамбула осудил атаку

Анкара решительно осуждает "гнусное нападение", подчеркнул Ерликая. С осуждением выступил и мэр Стамбула Экрем Имамоглу. "Мы никогда не позволим тем, кто пытается разрушить наше единство и мир, нападая на религиозные места нашего города", - подчеркнул градоначальник.

В октябре 2023 года у здания турецкого МВД произошел взрыв, ранения получили двое полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя Курдская рабочая партия, которая считается террористической организацией Турцией, Евросоюзом и США.

В декабре в Турции были задержаны более 30 человек по подозрению в подготовке терактов в христианских храмах и синагогах, речь шла о сторонниках террористической организации "Исламское государство".

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