В США вторые сутки протестуют из-за гибели афроамериканца

В окрестностях американского мегаполиса Миннеаполис в ночь на вторник, 13 апреля, несмотря на комендантский час, вновь прошли акции протеста из-за гибели 20-летнего афроамериканца в результате огнестрельного ранения полицейским. Десятки демонстрантов собрались возле заграждения, возведенного вокруг полицейского участка в городе Бруклин-Сентер.

Протестующие скандировали "Всех расистских ментов-убийц в тюрьму!" и "Я следующий?", размахивали транспарантами и оскорбляли находившихся за ограждением полицейских. Стражи порядка применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и потребовали прекратить демонстрации.

Инцидент в Бруклин-Сентере

Инцидент в Бруклин-Сентере произошел 11 апреля. Полицейские остановили автомобиль для проверки. После уточнения личности водителя выяснилось, что выписан ордер на его арест. Стражи порядка попытались задержать мужчину. По словам полиции, служащая по ошибке выхватила огнестрельное оружие вместо электрошокера. Донти Райт был ранен выстрелом, однако автомобиль продолжал движение еще несколько кварталов. Райт скончался на месте происшествия. Его гибель вызвала протесты с участием сотен человек. Полиция назвала случившееся "трагической смертью".

Власти крупнейшего города штата - Миннеаполиса - и столицы Миннесоты Сент-Пола ввели комендантский час с 19.00 до 06.00, а также объявили об усиленном патрулировании улиц полицейскими и служащими Национальной гвардии.

Инцидент с Донти Райтом произошел неподалеку от места, где сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен в мае 2020 года на протяжении почти десяти минут душил коленом афроамериканца Джорджа Флойда. Гибель Флойда вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия по всем США. Шовен в настоящее время находится под судом по обвинению в убийстве.

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