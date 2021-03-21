Коронавирус: в США снижается суточный прирост заражений и смертей

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 123 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 100 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 22 марта (время московское).

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В США за истекшие 24 часа зарегистрированы 33 243 новых случаев заражения - число новых заражений в стране снижается. Неделю назад этот показатель составлял 38 222 случая.

Число летальных исходов за сутки также снижается. Умерли за сутки 430 пациентов (неделю назад 579). Как сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала эпидемии в США скончались более 542 000 инфицированных, число выявленных случаев заражения превышает 81,4 миллиона. Выздоровели более 22,7 миллиона человек.

В России сообщили о менее 10 тысяч случаев заражения за сутки

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 9284 случая. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 361. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 466 153 случая заражения коронавирусной инфекцией, 95 391 умерший и 4 077 185 выздоровевших.

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В Украине за сутки выявлены 7893 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 157 пациентов. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 554 256, скончались 30 098 пациентов, выздоровели 1 260 842 человека.

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Правительство Австрии планирует в понедельник принять решение о дальнейших шагах по борьбе с COVID-19. Запланированное на ближайшие дни открытие предприятий общественного питания, по данным агентств, скорее всего, будет перенесено. Предусмотрены также региональные различия в стратегии сдерживания эпидемии. По состоянию на утро 22 марта показатель заболеваемости в Австрии составляет около 235 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей в течение 7 дней. В Германии этот показатель равен 107,3 случая.

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Европейский Союз не нуждается в российской вакцине от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, в Европе имеется возможность поставить 300-350 млн доз других вакцин к концу июня, а значит, к 14 июля можно достичь коллективного иммунитета. В то же время он отметил, что что ЕС должен помочь России в производстве вакцины в случае необходимости. Однако приоритет, по мнению Бретона, должен быть отдан европейской продукции.

Bloomberg: ВОЗ связал возникновение коронавируса с рынком животных в Ухане

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Животные на рынке в китайском Ухане

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по данным агентства Bloomberg, склоняются к тому, что происхождение нового коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае. В течение недели ожидается публикация доклада экспертов ВОЗ по итогам визита в китайский Ухань. Доклад, сообщает агентство, содержит версию о том, что новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Его носителями были летучие мыши, к человеку он перешел от небольших млекопитающих.

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В Германии за последние сутки выявлены 7709 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 50 человек. Тем самым общее число летальных исходов, связанных с SARS-CoV-2, с начала пандемии составило 74 714. Общее число инфицированных в ФРГ с начала пандемии достигло 2 667 225.

Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 107,3 на 100 тысяч жителей (днем ранее - 103,9). Превышение границы в 100 случаев по этому показателю грозит возвращением к режиму жесткого локдауна.

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Сразу в нескольких европейских странах упало доверие к вакцине против коронавируса от британско-шведского фармконцерна AstraZeneca. Большинство жителей Германии, Франции, Испании и Италии считают препарат небезопасным, следует из опроса британского института YouGov. По данным исследователей, всего 32% жителей ФРГ считают вакцину безопасной для использования. В Испании и Италии менее 40% доверяют ее безопасности. Во Франции количество не доверяющих AstraZeneca достигает 61%. Контрастирует с этими результатами данные из Великобритании, где по-прежнему две трети населения уверены в безопасности препарата компании AstraZeneca.

Большинство жителей Германии недовольно действиями правительства

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Видеоконференция канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель, фото из архива

Две трети немцев недовольны действиями федерального правительства, направленными на борьбу с пандемией коронавируса, свидетельствуют результаты опроса социологической службы YouGov, проведенного по заказу агентства dpa. Согласно им, действиями федеральных властей "очень недовольны" 34% и "скорее недоволен" 31% опрошенных. В то же время антикризисными мерами правительства "очень довольны" 4% и "скорее довольны" 26% немцев, 5% не смогли дать ответ. Еще хуже немцы оценивают работу федерального министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn) в ходе пандемии: его действиями "недовольны" 69% респондентов, противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных.

Поддержка немцами антикоронавирусных мер властей неуклонно снижается: в апреле 2020 года их одобряли 67% граждан ФРГ, в октябре - 57%, в начале февраля 2021 года - половина опрошенных, в конце февраля - 48%.

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Япония отменила чрезвычайное положение, введенное из-за распространения COVID-19 в столичном регионе Токио, последнем оставшемся районе страны, в котором применялась эта мера с начала января, сообщают местные СМИ. До конца марта останутся в силе рекомендации для ресторанов и баров закрываться после 21 часа, а для сотрудников - работать дистанционно. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии зарегистрировано 456 тысяч случаев COVID-19, более 8 тысяч человек скончались.

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Премьер-министр Игор Матович и экс-министр здравоохранения Марек Крайчи

Премьер-министр Словакии Игор Матович предложил подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса из-за закупок вакцины "Спутник V". Он готов уйти со своего поста, но остаться членом правительства, заявил Матович. Правительственный кризис разразился в Словакии после того, как выяснилось, что премьер-министр без согласования с партнерами заключил договор с Россией о поставках "Спутника V".

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В Бразилии за сутки выявлено 47,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 1290 человек скончались от последствий заражения, сообщило министерство здравоохранения. С начала пандемии в стране, согласно официальным данным, заразились вирусом более 12 миллионов, умерли 294 тысячи человек.

В Германии планируют продлить локдаун

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Плакат с требованием надеть маску на городской улице в центре Бонна

Ведомство федерального канцлера Германии рассчитывает продлить локдаун до 18 апреля и отменять его послабления в регионах в случае особого увеличения количества новых заражений. Встреча руководителей федеральных земель с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) намечена на 22 марта. Если средний показатель новых заражений за последние 7 дней в каком-либо из регионов превысит 100 на 100 тысяч жителей, там могут быть введены дополнительные ограничения, например, запрет на выход из дома ночью или закрытие школ и детских садов.

В настоящий момент в Германии опять наблюдается "сильное распространение инфекции с экспоненциальной динамикой", что может привести в перегрузке системы здравоохранения в апреле, сказано в проекте решения, предлагаемого ведомством канцлера. Дальнейшие ослабления локдауна в настоящее время представляются невозможными.

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Во Франции около 6500 человек собрались на празднование карнавала в Марселе, хотя разрешение на это мероприятие отсутствовало. Многие из участников не надели защитные маски. К месту событий прибыла полиция, чтобы прекратить несанкционированное празднование. При этом во Франции массовые мероприятия на открытом воздухе не запрещены, их проведение возможно при соблюдении антикоронавирусных ограничений.

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Министерство здравоохранения Германии, возглавляемое Йенсом Шпаном (Jens Spahn), закупало защитные маски типа FFP2 у компании Burda GmbH, с которой сотрудничает супруг главы Минздрава Даниэль Функе (Daniel Funke). Это следует из документов, попавших в распоряжение издания Der Spiegel. Сделке может сопутствовать конфликт интересов.

Даниэль Функе и Йенс Шпан

В ответ на запрос издания министерство сообщило, что с компанией Burda был заключен стандартный договор по обычным рыночным ценам. Представитель компании заявил, что Функе "ни на одном из этапов не был информирован о транзакциях" и не был вовлечен в процесс, кроме того, никаких комиссионных в связи со сделкой не выплачивалось. По данным журналистов, компания поставила 570 тысяч защитных масок, за которые министерство заплатило 909 тысяч евро.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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