 В США считают голоса: дуэль Байдена и Трампа | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.11.2020

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Мир

В США считают голоса: дуэль Байдена и Трампа

В США за пост президента борются действующий главы государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 7 ноября (время мск).

Силуэт мужчины на фоне портретов Джо Байдена и Дональда Трампа

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов США Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 7 ноября (время мск).

* Карта подсчета голосов предоставлена DW информационным агентством AP. По данным агентства, Джо Байден выиграл в штате Аризона и, соответственно, получил 11 голосов коллегии выборщиков. Другие мониторинговые институты пока не дают прогноз по Аризоне. Подсчет голосов в этом штате продолжается.

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Обработка избирательных бюллетеней, большей частью присланных по почте, продолжается в четырех штатах: Аризоне, Неваде, Пенсильвании и Джорджии. В Аризоне и Неваде уверенно лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. В Пенсильвании, где подсчитаны 98% голосов избирателей, Байден уже опережает Трампа более чем на 5500 голосов. В Джорджии (99% обработанных бюллетеней) Байден также впереди, но с минимальным преимуществом - более 1000 голосов. По данным Fox News и агентства AP, которые использует DW, Джо Байдену для победы осталось набрать 6 голосов, по данным CNN и ряда других компаний - 17 голосов выборщиков. Разница в подсчете обусловлена тем, что Fox News и AP ранее уже дали прогноз по выборам в штате Аризона с 11 голосами коллегии выборщиков.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что доверяет процессу выборной кампании в США. "Я полностью доверяю системе сдержек и противовесов в американской Конституции", - сказал Джонсон журналистам вечером в пятницу. Ранее президент США Дональд Трамп необоснованно заявил о "фальсификациях" при обработке избирательных бюллетеней.

Хроника событий на выборах президента США 6 ноября >>>

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    Автор: Илья Коваль


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