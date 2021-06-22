Россиянин обвинен в США в незаконном экспорте оборонной продукции в Россию

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) федеральное большое жюри - расширенная коллегия присяжных в США - предъявило пятерым фигурантам, в том числе гражданину РФ, обвинения в сговоре с целью незаконного экспорта оборонной продукции в Россию. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе американского министерства юстиции.

По версии следствия, все пятеро экспортировали тепловизионные прицелы и очки ночного видения без лицензии - в нарушение закона о контроле за экспортом вооружений.

Обвиняемые - из США, РФ и Израиля

Как сообщили американские власти, двое обвиняемых - 59-летняя Елена Шифрин и 55-летний Владимир Придача из штата Иллинойс - были задержаны 17 июня. Следователи говорят о четырехлетней схеме, в рамках которой по всей территории Соединенных Штатов были приобретены "десятки тепловизионных приборов", стоимость каждого из которых колеблется примерно от 5000 до 10000 долларов (от 4000 до 8000 евро). Трое других обвиняемых - 45-летний гражданин РФ Борис Полосин, а также граждане Израиля 52-летний Владимир Гохман и 39-летний Игорь Панчерников.

Подозреваемым грозят длительные сроки заключения

В Минюсте полагают, что при приобретении продукции фигуранты пользовались вымышленными именами, а также подставными адресами - "для сокрытия своей деятельности". Кроме того, они, предположительно, указывали в декларациях, что речь идет о не подлежащих экспортному контролю предметах стоимостью менее 2500 долларов (2000 евро).

По статье о сговоре с целью нарушения закона о контроле за экспортом вооружений подсудимым могут грозить до 20 лет лишения свободы. Максимальное наказание по обвинению о сговоре с целью контрабанды и подачи ложной информации об экспорте составляет пять лет.

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