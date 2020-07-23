 Хроника пандемии: в США отменен Детройтский марафон | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2020

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Мир

Хроника пандемии: в США отменен Детройтский марафон

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 15,8 млн человек, более 630 тысяч скончались. Выздоровели свыше 9,6 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 25 июля.

Санитар курит возле входа в одну из больниц Нью-Йорка

Глобальная борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15,8 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 639 тысяч человек, выздоровели свыше 9,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 25 июля (время московское).

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Традиционный международный марафон в Детройте (США) отменен из-за эпидемии COVID-19. Забеги 43-го марафона должны были стартовать 18 октября. Ранее уже были отменены другие крупные международные соревнования суперстайеров: марафоны в Берлине, Бостоне, Нью-Йорке и Чикаго. Месяцем ранее в Детройте  был также отменен знаменитый Североамериканский международный автосалон.

Накануне в США третий день подряд было зарегистрировано более 1000 летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией. Этот показатель за устки вырос на 1014 до 144 211 человек. С начала эпидемии в Соединенных Штатах заразились новым коронавирусом более 4 млн человек.

Хроника пандемии 24 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 03:20

К чему на самом деле привел коронавирус: в России может закрыться треть благотворительных фондов

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Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

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