Хроника пандемии: в США отменен Детройтский марафон

Глобальная борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15,8 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 639 тысяч человек, выздоровели свыше 9,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 25 июля (время московское).

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Традиционный международный марафон в Детройте (США) отменен из-за эпидемии COVID-19. Забеги 43-го марафона должны были стартовать 18 октября. Ранее уже были отменены другие крупные международные соревнования суперстайеров: марафоны в Берлине, Бостоне, Нью-Йорке и Чикаго. Месяцем ранее в Детройте был также отменен знаменитый Североамериканский международный автосалон.

Накануне в США третий день подряд было зарегистрировано более 1000 летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией. Этот показатель за устки вырос на 1014 до 144 211 человек. С начала эпидемии в Соединенных Штатах заразились новым коронавирусом более 4 млн человек.

Хроника пандемии 24 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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