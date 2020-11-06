 В США освободили россиянку, обвиняемую в похищении ребенка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В США освободили россиянку, обвиняемую в похищении ребенка

Богдана Осипова покинула США вместе с дочерью в 2014 году, а в 2017-м вновь вернулась в страну и была арестована по обвинению в похищении ребенка.

Символическое изображение суда (фото из архива)

Символическое изображение суда (фото из архива)

Федеральный окружной суд Канзаса в четверг, 5 ноября, освободил россиянку Богдану Осипову, осужденную в 2019 году по обвинениям в похищении ребенка и вымогательстве. Осиповой также разрешено участвовать в дальнейших судебных слушаниях по видеосвязи.

Богдану Осипову, которая в судебных документах фигурирует под фамилией бывшего мужа Брайана Мобли, приговорили к семи годам тюрьмы по обвинениям в похищении ребенка и вымогательстве. Кроме того, суд Канзаса назначил единоличным опекуном бывшего мужа Осиповой, поскольку она покинула США без одобрения суда или ведома Мобли. Однако позднее апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, а максимальный возможный срок по статье о похищении Осипова уже отбыла.

Дело Осиповой обсуждалось на уровне официальных Москвы и Вашингтона

В 2014 году беременная Богдана Осипова, имеющая также американское гражданство, покинула США, забрав у мужа их общую дочь. Уже в России она родила второго ребенка, а в 2017 году вернулась в одиночку в США, чтобы изменить условия получения алиментов. В Соединенных штатах Осипова была арестована.

Дело Осиповой усилило напряжение в отношениях между Россией и США. Так, МИД РФ требовал от Соединенных Штатов освободить россиянку. В то же время Вашингтон призывал Москву позволить отцу воссоединиться с детьми.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:37

Чем и для чего занималась россиянка Мария Бутина в США (14.12.2018)

Контекст

В Испании задержана россиянка, сотрудница госучреждения

МИД России предполагает, что гражданка РФ была задержана в аэропорту Тенерифе по запросу США.  

Россиянку обвиняют в вымогательстве у экс-губернатора Нью-Йорка 400 тыс долларов

По данным следствия, Светлана Захарова пыталась получить от бывшего губернатора штата Нью-Йорк около 400 тысяч долларов.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Торговля детьми - в Сербии похищают младенцев на продажу (26.04.2015)  

Реклама

Самые читаемые

В США считают голоса: Трамп заявил, что у него пытаются "украсть выборы"  

В США считают голоса: Невада обновит данные 6 ноября  

У здания ФСБ в Москве провели перформанс в поддержку политзаключенных  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно