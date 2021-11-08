В США начали прививать детей от коронавируса (04.11.2021)

Прививать или не прививать: массовая вакцинация детей от ковида не за горами

Детей от 5 до 12 лет до сих пор не вакцинируют от коронавируса. Но вскоре это может измениться: производители вакцины BioNTech/Pfizer обратились за разрешением к регуляторам FDA и EMA.