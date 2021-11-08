В США начали прививать детей от коронавируса (04.11.2021)

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В США началась вакцинация детей. Их будут прививать Pfizer-BioNTech для детей. Около 28 миллионов детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет могут теперь сделать прививку от коронавируса.
Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.
Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.
Детей от 5 до 12 лет до сих пор не вакцинируют от коронавируса. Но вскоре это может измениться: производители вакцины BioNTech/Pfizer обратились за разрешением к регуляторам FDA и EMA.
Предполагается, что вакцинация детей снизит передачу COVID-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года.
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