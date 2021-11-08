 В США начали прививать детей от коронавируса (04.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

В США начали прививать детей от коронавируса (04.11.2021)

В США началась вакцинация детей. Их будут прививать Pfizer-BioNTech для детей. Около 28 миллионов детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет могут теперь сделать прививку от коронавируса.

Смотреть видео 01:41

Другие сюжеты в медиатеке

В Москве и других регионах заработали кафе и рестораны (08.11.2021) 08.11.2021

Спасет ли бустер, или Сколько вакцин защитят от ковида? (05.11.2021) 05.11.2021

Ковид, вакцинация и антитела - ученые открыли "супериммунитет" 02.11.2021

Прививка от ковида страшнее болезни? Или почему украинцы не хотят прививаться (04.11.2021) 04.11.2021

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

Как мигранты пробираются через польскую границу (10.11.2021) 10.11.2021

Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Читайте также

Der Internist Dominik Buckert nimmt in der Corona-Ambulanz des Universitätsklinikums an einem Patienten ein Ultraschall vor. Ein Forschungsprojekt der Uniklinik Ulm beschäftigt sich seit Anfang des Jahres mit den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung für Herz und Lunge. (Zu dpa «Ulmer Mediziner untersuchen Organschäden durch Corona»)

Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW 11.11.2021

Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.

ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии зафиксировано почти 40 тысяч новых заражений ковидом 10.11.2021

Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.

School Vaccination For Students Over 12 Y.O. Starts In Dusseldorf a student receives her vaccination in a Leibniz Montessori gymnasium in Duesseldorf, Germany on August 27, 2021 as school offers vaccination for students from 12 years old. Dusseldorf Germany tang-notitle210827_npQrX PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xYingxTangx

Прививать или не прививать: массовая вакцинация детей от ковида не за горами 26.10.2021

Детей от 5 до 12 лет до сих пор не вакцинируют от коронавируса. Но вскоре это может измениться: производители вакцины BioNTech/Pfizer обратились за разрешением к регуляторам FDA и EMA.

(FILES) In this file photo taken on May 13, 2021, Aiden Arthurs receives the Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine from Pharmacist Andrew Mac (R) in Bloomfield Hills, Michigan. - A high level medical panel of US government advisors was meeting on October 26, 2021, to decide whether to authorize the Pfizer Covid-19 vaccine in five-to-11-year-olds, likely paving the way for younger children to get their shots within weeks. If, as expected, the independent experts convened by the Food and Drug Administration (FDA) vote in favor, it will set in motion actions leading to 28 million more Americans becoming eligible for immunization. (Photo by JEFF KOWALSKY / AFP)

В США одобрена вакцинация детей от 5 до 11 лет от коронавируса 03.11.2021

Предполагается, что вакцинация детей снизит передачу COVID-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года.