В США заблокировали более 100 доменов хакеров ColdRiver

Хакерская группировка ColdRiver связана с подразделением ФСБ России "Центр-18", в задачи которого входит получение доступа к информации американских департаментов и агентств, считают в Минюсте США.

В Соединенных Штатах выданы ордеры на конфискацию 107 доменов, связанных хакерской группировкой ColdRiver, также известной как Callisto Group. В опубликованном в четверг, 3 октября, заявлении министерства юстиции США отмечается, что заблокированные домены использовались для целевого фишинга - попыток получить доступ к информации под видом другого лица путем подделки почтовых адресов и сайтов.

Деятельность ColdRiver, по информации американского Минюста, была нацелена на экс-сотрудников американской разведки, бывших и нынешних сотрудников Минобороны и Госдепартамента США, оборонных подрядчиков и сотрудников министерства энергетики. В ведомстве предполагают, что хакеры имеют связь с подразделением Федеральной службы безопасности (ФСБ России) под названием "Центр-18", в задачи которого входит получение доступа к информации департаментов и агентств США.

Утечка внутренних документов фонда "Свободная Россия"

В начале сентября об утечке внутренних документов посредством фишинга сообщил фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation), основанный в США российскими эмигрантами и выступающий против политики Кремля. В причастности к атаке также подозревали хакерскую группировку Coldriver. По мнению представителей фонда, задачей хакеров было "создать предлог для новой волны репрессий в отношении продемократически настроенных россиян", выступающих против войны РФ с Украиной.