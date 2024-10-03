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В США заблокировали более 100 доменов хакеров ColdRiver

Ася Миллер
4 октября 2024 г.

Хакерская группировка ColdRiver связана с подразделением ФСБ России "Центр-18", в задачи которого входит получение доступа к информации американских департаментов и агентств, считают в Минюсте США.

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Открытая на ноутбуке хакерская программа
Хакеров ColdRiver подозревают в связях с ФСБФото: Silas Stein/IMAGO

В Соединенных Штатах выданы ордеры на конфискацию 107 доменов, связанных хакерской группировкой ColdRiver, также известной как Callisto Group. В опубликованном в четверг, 3 октября, заявлении министерства юстиции США отмечается, что заблокированные домены использовались для целевого фишинга - попыток получить доступ к информации под видом другого лица путем подделки почтовых адресов и сайтов.

Деятельность ColdRiver, по информации американского Минюста, была нацелена на экс-сотрудников американской разведки, бывших и нынешних сотрудников Минобороны и Госдепартамента США, оборонных подрядчиков и сотрудников министерства энергетики. В ведомстве предполагают, что хакеры имеют связь с подразделением Федеральной службы безопасности (ФСБ России) под названием "Центр-18", в задачи которого входит получение доступа к информации департаментов и агентств США.

Утечка внутренних документов фонда "Свободная Россия"

В начале сентября об утечке внутренних документов посредством фишинга сообщил фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation), основанный в США российскими эмигрантами и выступающий против политики Кремля. В причастности к атаке также подозревали хакерскую группировку Coldriver. По мнению представителей фонда, задачей хакеров было "создать предлог для новой волны репрессий в отношении продемократически настроенных россиян", выступающих против войны РФ с Украиной.

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