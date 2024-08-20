В США заявили о кибератаках Ирана на штабы Трампа и Харрис

Агрессивная деятельность Ирана в ходе этого избирательного цикла возросла - речь идет об операциях влияния на американскую общественность и кибератаках на членов предвыборной кампании. Об этом говорится в понедельник, 19 августа, в совместном заявлении управления директора Национальной разведки США, Федерального бюро расследований и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры в составе министерства внутренней безопасности.

"Иран считает выборы этого года особенно важными с точки зрения их возможного влияния на его интересы в области национальной безопасности", - подчеркивается в заявлении.

Спецслужбы США сотрудничают с частным сектором для предотвращения киберугроз

Спецслужбы США напомнили о попытках проникнуть в предвыборную кампанию экс-президента Дональда Трампа, приписываемых Тегерану. В фокус внимания хакеров также попала кампания его соперницы - Камалы Харрис, констатируется в документе.

"Мы не потерпим иностранных попыток повлиять на наши выборы или вмешаться в них", - говорится в заявлении далее. "Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами из государственного и частного секторов для обмена информацией, укрепления безопасности, выявления и пресечения любых угроз", - добавили ведомства.

Постоянное представительство Ирана при ООН опубликовало заявление, в котором назвало выдвинутые обвинения "ничем не подкрепленными и лишенными каких-либо оснований ". "Как мы ранее объявляли, Исламская Республика Иран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США", - приводит текст агентство Reuters.

Фишинговые атаки

На прошлой неделе специальная группа Google по анализу угроз сообщила, что хакерская группировка APT42, поддерживаемая иранским правительством, продолжает целенаправленные фишинговые атаки на аккаунты, связанные с президентскими выборами в США, а также на цели в Израиле.

За последние шесть месяцев на США и Израиль пришлось около 60 процентов всех атак APT42, указали в Google.

В мае и июне объектами кибернападений стали личные электронные почтовые ящики примерно десятка лиц, связанных с президентом США Джо Байденом и экс-главой государства Трампом, включая действующих и бывших чиновников, имеющих отношение к избирательной кампании. Атаки в последнее время коснулись и коммуникаций вице-президента Харрис.

APT42 получила доступ к личному аккаунту Gmail одного из высокопоставленных политических консультантов, уточнили в Google. В начале июля корпорация передала информацию о вредоносной деятельности в правоохранительные органы Соединенных Штатов.

Кибератаки на учетные записи израильских дипломатов, ученых

APT42 пыталась атаковать учетные записи бывших высокопоставленных израильских военных и руководителя аэрокосмической отрасли, рассылая электронные письма под видом журналистских просьб прокомментировать недавние удары. Электронные послания с фишингом получили также израильские дипломаты, ученые, неправительственные организации и политические деятели.

Хакеры разослали PDF-вложение под видом Project Aladdin с сокращенной гиперссылкой, перенаправлявшей пользователей на поддельную страницу, предназначенную для сбора данных учетных записей Google.

Хакеры могли получить доступ к почте Роджера Стоуна

Телекомпания CNN ранее передала, что хакеры, предположительно действующие в интересах Ирана, взломали личный электронный почтовый ящик американского политконсультанта Роджера Стоуна, пытаясь внедриться в переписку членов кампании Трампа.

Представитель штаба республиканского кандидата - Стивен Чанг - подтвердил, что киберпреступники получили доступ к внутренним документам предвыборной кампании экс-президента Трампа.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября.