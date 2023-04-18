В США выдвинуты обвинения против нескольких россиян

Трое россиян обвиняются в том, что финансировали и направляли американские политические группы, чтобы те распространяли пророссийскую пропаганду. Обвиняется также гражданка РФ, вербовавшая американцев в интересах РФ.

Министерство юстиции США во вторник, 18 апреля, объявило о новых обвинениях против четырех американцев и трех россиян. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Все они обвиняются в работе от имени российского правительства и совместно с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Их деятельность заключалась в проведении многолетней кампании по оказанию вредоносного иностранного влияния в США. Среди прочего, в дополняющем обвинительном заключении утверждается, что российские обвиняемые "вербовали, финансировали и направляли американские политические группы, чтобы те действовали в качестве незарегистрированных незаконных агентов российского правительства, сеяли раздор и распространяли пророссийскую пропаганду".

Обвинения вынесены в адрес жителя Москвы Александра Ионова и сотрудников ФСБ РФ Алексея Суходолова и Егора Попова, говорится в сообщении министерства. "Служба внешней разведки России, предположительно, использовала наши права по Первой поправке - свободы, в которых Россия отказывает своим гражданам, - чтобы разделить американцев и вмешаться в выборы в США", - сказал помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Кроме того, указывается в сообщении, одной из задач Ионова было создание видимости поддержки американским населением аннексии Россией территорий в Украине.

Незаконный агент России в США

В рамках отдельного дела, возбужденного в округе Колумбия, было выдвинуто обвинение гражданке России Наталье Бурлиновой - основателю и президенту Центра поддержки и развития общественных инициатив, также известного как PICREADI или "Креативная дипломатия". Ее обвиняют в том, что она вступила в сговор с сотрудником ФСБ с целью вербовки граждан США из академических и исследовательских учреждений для поездки в Россию для участия в программе общественной дипломатии под названием "Встреча с Россией". Программа осуществлялась возглавляемой Бурлиновой организацией, финансируемой российским правительством РФ и занимающейся продвижением российских национальных интересов.

Взамен Бурлинова предоставила сотруднику ФСБ обширную информацию о гражданах США, которые были завербованы для участия в ее программах, включая их резюме, паспортные данные, фотографии и анализ их взглядов на Россию. Далее Бурлинова выявляла для сотрудника ФСБ конкретных граждан США, которые, по мнению Бурлиновой, выражали позитивное отношение к Россиии были готовы к дальнейшему сотрудничеству, отметили в ведомстве.

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