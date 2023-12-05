В США умерла сотрудничавшая с ЦРУ сестра Фиделя Кастро

В американском городе Майами в возрасте 90 лет скончалась Хуанита Кастро - младшая сестра бывших кубинских руководителей Фиделя и Рауля Кастро, сообщила близкая к ней журналистка и соавтор биографии Мария Антоньета Коллинз в Instagram во вторник, 5 декабря. "Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила", - написала Коллинз.

Хуанита Кастро родилась на Кубе в 1933 году. Сначала она поддерживала борьбу своих братьев против диктатуры и за идею революции на Кубе, но затем разочаровалась в Фиделе и Рауле из-за убийств политических противников и отхода от демократических принципов управления страной. После этого она помогала кубинским диссидентам. В середине 1960-х годов Хуанита Кастро покинула остров и обосновалась в Майами, где купила аптеку и проработала в ней до 2007 года.

Сотрудничество с ЦРУ

В мемуарах Хуанита Кастро призналась, что в 1961 году ее завербовали американские спецслужбы, после чего она на протяжении трех лет сотрудничала с ЦРУ, надеясь добиться смены власти на Кубе. По ее словам, ей пришлось делать выбор между братьями и родиной. "Я была с революцией. Я была сторонницей, как и большинство народа Кубы. Мы были против прежней тирании. Но то, что мы имеем сейчас, это худшая тирания", - заявила она на митинге в Нью-Йорке в 1973 году.

В мемуарах Хуанита Кастро написала, что ей потребовалось немало времени и сил, чтобы занять свое место в сообществе выходцев с Кубы в США. "Мало кто понимает парадокс моей жизни. Для тех, кто на Кубе, я дезертир, потому что я уехала и осудила действующий режим. А для многих в Майами я - "персона нон грата", потому что я сестра Фиделя и Рауля", - сетовала она.

Фидель Кастро умер в возрасте 90 лет в 2016 году. Хуанита тогда осудила кубинцев, радовавшихся смерти своего лидера на улицах городов, назвав это негуманным и антихристианским. После смерти Фиделя Кубу возглавил Рауль Кастро, но в 2021-м он ушел в отставку. Сейчас Раулю Кастро 92 года.

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