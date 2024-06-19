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В США стрелок в гей-клубе приговорен к 55 пожизненным срокам

Ольга Лебедева
19 июня 2024 г.

24-летний фигурант дела об убийстве пяти человек в гей-клубе Колорадо-Спрингс в 2022 году признал свою вину и избежал смертной казни. Год назад ему уже вынесли обвинительный приговор на уровне штата.

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Мемориал в гей-клубе в Колорадо-Спрингс
В результате стрельбы в гей-клубе в Колорадо-Спрингс погибли 5 человекФото: Parker Seibold/The Gazette/AP/picture alliance

На судебном процессе по делу об убийстве пяти человек в ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс в 2022 году обвиняемый Андерсон Ли Олдрич согласился на сделку со следствием, признав свою вину в совершении преступлений на почве ненависти. Во вторник, 18 июня, Федеральный суд в Денвере приговорил Олдрича к 55 пожизненным заключениям без возможности условно-досрочного освобождения.

24-летний фигурант дела, называющий себя небинарной персоной, признал себя виновным по каждому из 74 пунктов обвинения, в том числе по преступлениям на почве ненависти и преступлениям с применением огнестрельного оружия. Сделка с обвинением позволила преступнику избежать смертной казни, отмечают американские СМИ.

Судья: Стрелок "целился в общество, в котором живет и дышит"

В ходе процесса в Денвере окружной судья Шарлотта Суини заслушала показания более десяти выживших посетителей клуба, а также родственников убитых. Обращаясь к стрелку, она заявила, что тот "целился в общество, в котором живет и дышит".

Адвокат заявил о многочисленных психических травмах своего подзащитного, способствовавшими совершению преступления, но не объяснявшими и не оправдывавшими его. Кроме того, по его словам, свою роль сыграли наркотики, экстремизм в интернете и доступность оружия.

В ноябре 2022 года в результате стрельбы в ночном ЛГБТ-клубе Club Q в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, погибли пять человек в возрасте 22-40 лет, еще около 20 получили ранения. Стрелок был задержан на месте прибывшими полицейскими. В 2023 году на судебном процессе в штате Колорадо Олдрич был приговорен к пяти пожизненным заключениям, также пойдя на сделку со следствием.

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