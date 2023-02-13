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F-22 использовались для сбития летающих объектов
F-22 использовались для сбития летающих объектовФото: Sam Eckholm/Planetpix/Planet Pix/ZUMA/picture alliance
ПолитикаСША

В США сформируют межведомственную группу для изучения НЛО

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Байден через Салливана поручил межведомственной группе изучить ряд аспектов, связанных с неопознанными воздушными объектами, представляющими угрозу безопасности США.

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Администрация американского президента Джо Байдена сформирует межведомственную группу в связи с недавним появлением ряда воздушных объектов в небе над США. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в Белом доме.

"Сегодня президент через своего советника по национальной безопасности (Джейка Салливана. - Ред.) поручил межведомственной группе изучить" более широкий перечень аспектов, "связанных с обнаружением, анализом и ликвидацией неопознанных воздушных объектов, представляющих угрозу" безопасности Соединенных Штатов, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Он уточнил, что задача группы по нацбезопасности состоит в том, чтобы "глубже изучить этот вопрос - с точки зрения межведомственных усилий - и посмотреть, какие еще улучшения необходимо внести".

Мониторинг воздушного пространства США усилят

В группу будут включены "все элементы правительства", она будет, в частности, взаимодействовать с частными производителями зондов и других летательных аппаратов.

Кроме того, власти усилят мониторинг воздушного пространства, продолжат консультации с союзниками, а также контакты с Конгрессом США и губернаторами.

С 4 февраля США сбили четыре объекта над Северной Америкой

С 4 февраля США сбили четыре объекта над Северной Америкой. В трех случаях речь шла о неопознанных объектах, чьи фрагменты изучаются. Кроме того, был сбит аппарат, который Вашингтон считает китайским разведывательным зондом.

Самолеты ВВС и Национальной гвардии США 12 февраля сбили неизвестный объект в небе над озером Гурон близ границы с Канадой. Речь шла о восьмиугольной структуре, не несущей военной угрозы для инфраструктуры на земле, передало агентство AFP. По его данным, объект тем не менее мог представлять опасность для гражданской авиации, поскольку летел на высоте около 6 000 метров над Мичиганом.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) 11 февраля сбило еще один объект над Юконом на северо-западе Канады.

Как сообщил на брифинге 10 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, над водами Аляски сбит неопознанный объект, летевший на высоте 12 тыс. метров.

В Пентагоне 2 февраля сообщили, что 1 февраля заметили над штатом Монтана на северо-западе США "китайский разведывательный воздушный шар". Как сообщили 4 февраля представители Минобороны США, аэростат был сбит ракетой, выпущенной с многоцелевого истребителя F-22. Китайское руководство отвергло обвинения Вашингтона и американских СМИ как "безосновательные спекуляции и пропаганду", заявив, что этот инцидент использован в качестве "предлога для очернения Китая". По версии китайской стороны, воздушный шар являлся гражданским объектом, предназначенным для метеорологических целей, и в воздушное пространство США попал случайно.

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