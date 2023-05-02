В США гражданина РФ обвинили в отмывании средств

Власти США предъявили гражданину России, 41-летнему Феликсу Медведеву, проживающему в американском штате Джорджия, обвинение по одному пункту в связи с незаконным переводом средств и по 39 пунктам, связанным с отмыванием денег. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в представительстве министерства юстиции США по Северному округу штата Джорджия.

"Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 млн долларов (136 млн евро), - отметил федеральный прокурор Райан Бьюкенен. - Подобные преступные действия представляют серьезную опасность для целостности нашей финансовой системы".

Часть средств была использована для покупки золотых слитков за рубежом

Медведев подозревается в том, что зарегистрировал восемь компаний, которые использовались минимум для 1300 незаконных транзакций. Часть средств затем была использована, в частности, для покупки золотых слитков за рубежом на сумму более 65 млн долларов (59 млн евро).

Дело ведут представители Федерального бюро расследований. "ФБР намерено бороться с отмыванием средств и найти тех, кто пытается скрыться у нас на "заднем дворе" и незаконно переводить наличные за границу", - подчеркнула ответственный спецагент Кери Фарли.

Задержание основателя криптобиржи Bitzlato

Минюст США 18 января сообщил о задержании по подозрению в отмывании денег 40-летнего гражданина РФ, основателя криптобиржи Bitzlato Анатолия Легкодымова, также известного под прозвищами "Гендальф" и "Толик". По данным властей США, Легкодымов, проживая в Майями, "занимался переводами денег, полученных преступным путем". Также, по мнению следователей, он осуществлял переводы, которые "не соответствовали принятым в США стандартам".

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