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У банка в Луисвилле, на который было совершено вооруженное нападение
У банка в Луисвилле, на который было совершено вооруженное нападениеФото: via REUTERS
ПреступностьСША

В США при перестрелке в банке погибли пять человек

Александра Иванова
1 ч. назад

По данным полиции, совершивший нападение на банк в Луисвилле мужчина был его бывшим или действующим сотрудником.

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В результате нападения на банк в городе Луисвилл в американском штате Кентукки в понедельник, 10 апреля, погибло пять человек, в том числе сам злоумышленник. Еще восемь человек, в том числе двое полицейских, участвовавших в перестрелке с ним, получили ранения и были госпитализированы, говорится в сообщении полиции.

Указывается, что один из полицейских находится в критическом состоянии. По словам заместителя начальника полиции Луисвилла Пола Хамфри, на данным момент не ясно, был ли нападавший убит в ходе перестрелки или он застрелился. По предварительным данным расследования, предполагаемый преступник являлся бывшим или действующим сотрудником банка.

По словам Хамфри, полиция прибыла на место спустя считанные минуты после поступления вызова, благодаря чему удалось избежать большего числа жертв. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир заявил, что двое из погибших были его друзьями, и назвал произошедшее "ужасным" событием.

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