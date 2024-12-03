В США подан иск о компенсации доходов от студии Дерипаски

Министерство юстиции США в понедельник, 2 декабря, сообщило о подаче им гражданского иска о компенсации 3,4 млн долларов, полученных от продажи музыкальной студии в городе Бербанк в штате Калифорния. В иске указано, что бенефициаром этих средств является российский предприниматель Олег Дерипаска, а получены они были в результате нарушения санкций.

Как напоминает Минюст на своем сайте, 29 сентября 2022 года были обнародованы документы уголовного дела в отношении Дерипаски, согласно которым олигарх использовал финансовую систему США для обслуживания трех принадлежащих ему роскошных объектов недвижимости, а также нанял женщину для покупки от его имени музыкальной студии в Калифорнии: Ольгу Шрики.

В обвинительном заключении утверждается, что в течение более четырех лет после попадания в 2018 году под санкции США и в нарушение этих санкций Дерипаска платил Шрики за оказание различных услуг в его интересах в Соединенных Штатах: "Эти услуги включали в себя продажу музыкальной студии в Бербанке в 2019 году, а также другие услуги на сотни тысяч долларов, направленные на содействие усилиям Дерипаски по обеспечению того, чтобы двое его детей родились в США в 2020 и 2022 годах, и на закупку товаров для Дерипаски в Соединенных Штатах".

Санкции США в отношении Олега Дерипаски

Олег Дерипаска был внесен в санкционный список США 6 апреля 2018 года. По данным Минюста, это было сделано "в связи с тем, что действия правительства Российской Федерации в Украине представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". "Дерипаска был подвергнут санкциям за поддержку российского правительства и деятельность в российском энергетическом секторе. В тот же день или примерно в тот же день Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также включило Basic Element Limited, EN+ Group и другие компании в список лиц, находящихся в собственности или под прямым или косвенным контролем Дерипаски", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее, примерно в 2008 году, Дерипаска через ряд подставных компаний приобрел музыкальную студию за более чем 3 млн долларов. Непосредственным владельцем студии была организация под названием Ocean Studios California LLC, которая имела банковский счет в Wells Fargo (счет Ocean Studios), указывает Минюст США.

Ольга Шрики, по данным ведомства, проживала в США и в период с 2013 по 2018 год работала на компанию Дерипаски "Базовый элемент" в офисе на Манхэттене.

Кто помогал Дерипаске при обходе санкций США

До и после внесения Олега Дерипаски в санкционные списки Шрики и двоюродный брат предпринимателя Павел Езубов, среди прочих, помогали управлять музыкальной студией и финансировать ее от имени Дерипаски, а также давали понять, что Дерипаска является лицом, принимающим окончательные решения в отношении музыкальной студии, выяснил Минюст США.

"Мы по-прежнему стремимся преодолеть непрозрачные финансовые сети, используемые находящимися под санкциями олигархами, которые пытаются незаконно вести бизнес в долларах США", - приводятся в пресс-релизе слова Дэмиана Уильямса - прокурора по Южному округу Нью-Йорка.