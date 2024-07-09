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В США не ждут прорыва ни одной из сторон войны в Украине

Даниил Сотников
9 июля 2024 г.

России вряд ли удастся прорвать оборону Украины, но и Киеву "практически невозможно" вернуть всю свою территорию, считают западные чиновники.

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Линия фронта в Донецкой области
Линия фронта в Донецкой областиФото: Evgeniy Maloletka/AP/DPA/picture alliance

В ближайшие месяцы России вряд ли удастся достичь значительных территориальных успехов в Украине,так как российские войска с трудом прорываются через украинскую оборону, пишет во вторник, 9 июля, американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на западных официальных лиц и экспертов.

Собеседники NYT оговаривают, что их оценки могут утратить актуальность и Россия была бы способна добиться значительного прогресса, произойди какой-либо "крупный стратегический сдвиг", например, в форме расширения масштабов призыва. Прогнозы тоже могут не сбыться, если политика США в отношении Украины и России изменится, добавили источники газеты.

Хотя России вряд ли удастся в ближайшее время захватить большую часть Украины, уменьшаются и перспективы Киева вернуть больше своих территорий, подчеркивает NYT. Украина сосредоточена на укреплении обороны и нанесении ударов в глубокий тыл российских войск. Американские официальные лица в частном порядке говорят, что Украине будет "практически невозможно" вернуть всю свою территорию, однако Киев может настаивать на большей европейской интеграции, если добьется успехов на поле боя.

Украина и РФ не могут изменить линию фронта

За последние 18 месяцев стало ясно, что ни Россия, ни Украина "не обладают возможностями существенно изменить линию фронта", констатировал научный сотрудник Фонда Карнеги Эрик Чиарамелла. "Украинские силы истощены, и им предстоят трудные месяцы боев, но крупный прорыв России сейчас маловероятен", - согласен его коллега Майкл Кофман.

По оценке собеседников NYT, США и их союзникам потребуется сделать долгосрочные инвестиции, чтобы Украина могла удерживать свои позиции и изматывать Россию. "Это все еще крайне нестабильный сценарий. Вот почему западным лидерам действительно нужно сосредоточиться на интеграции Украины в европейские и трансатлантические структуры безопасности", - заявил Чиарамелла

Ожидается, что участники саммита НАТО в Вашингтоне пообещают новое финансирование для Украины, объявят о планах Североатлантического альянса по координации поставок оружия и подтвердят обещание, что Украина в итоге станет полноправным союзником, пишет NYT.

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