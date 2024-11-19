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В США не видят необходимости менять свой ядерный потенциал

Алексей Волошинов
19 ноября 2024 г.

Соединенные Штаты не собираются корректировать свой ядерный потенциал вслед за Россией, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

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Американская межконтинентальная ракета Minuteman III (фото из архива)
Американская межконтинентальная ракета Minuteman III (фото из архива)Фото: U.S. Space Force/ZUMA Wire/IMAGO

Соединенные Штаты Америки не видят причин для корректировки своего ядерного потенциала на фоне изменения ядерной доктрины России. Об этом во вторник, 19 ноября, на брифинге для журналистов заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Вместе с тем он отметил, что Вашингтон в целом "невероятно" обеспокоен новыми угрозами со стороны РФ, и призвал Кремль изменить свою риторику.

Ранее в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США написало, что страна не видит необходимости менять собственную ядерную доктрину вслед за Россией. По словам собеседника Bloomberg, обновление Москвой доктрины - еще один пример "безответственной риторики" России, которую в США наблюдают "в течение последних двух лет".

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

19 ноября на официальном портале правовых актов РФ был опубликован указ Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

Как поясняют юристы правозащитного проекта "Первый отдел", основные изменения в ядерной доктрине сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на Россию.

В новой версии доктрины указано, что Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов". Оговорено также, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства.

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