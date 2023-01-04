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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (фото из архива)Фото: Jacquelyn Martin/dpa/picture alliance
ЗдоровьеСША

В США изменили порядок продажи таблеток для аборта

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Регулятор в США одобрил продажу мифепристона в любой аптеке при соблюдении ряда условий. Решение может значительно расширить доступ к медикаментозному прерыванию нежелательной беременности, считают эксперты.

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Аптеки в розничных торговых сетях Соединенных Штатов, - включая CVS и Walgreens, - смогут продавать таблетки для абортов в соответствии с нормативным изменением, принятым Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Об этом во вторник, 3 января, передала газета The New York Times.

Решение может значительно расширить доступ к медикаментозному прерыванию нежелательной беременности, отмечают эксперты.

Речь идет, в первую очередь, о мифепристоне - синтетическом стероидном лекарственном средстве. Оно используется для медикаментозного аборта, зачастую - в комбинации с мизопростолом.

Суть новых правил

До недавнего времени мифепристон мог отпускаться только рядом аптек по почте или специально сертифицированными врачами и клиниками.

В соответствии с новыми правилами FDA пациенткам по-прежнему будет необходим рецепт от сертифицированного медицинского работника, однако любая аптека, которая согласится принимать такие предписания врачей и соблюдать ряд других ограничений, сможет отпускать таблетки напрямую или по почте.

Два производителя препарата - Danco Laboratories и GenBioPro - сообщили, что FDA проинформировало их о принятом решении.

Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

Верховный суд (ВС) США 24 июня 2022 года отменил постановление по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, признавшее конституционным право на аборт. В этой связи вопрос прерывания нежелательной беременности должен решаться на уровне законодательства каждого из штатов.

Поскольку консервативные штаты запрещают или резко ограничивают аборты, использование специальных препаратов все чаще становится в Соединенных Штатах предметом дискуссий.

Деятельность медицинских работников должна быть сертифицирована, чтобы они могли выписать мифепристон, от пациенток же требуется заполнить форму согласия.

Многие демократы подвергли решение ВС критике

О вероятном пересмотре дела "Роу против Уэйда" стало известно в начале мая 2022 года, когда онлайн-издание Politico опубликовало копию проекта решения Верховного суда США. После этого по стране прокатилась волна протестов против запрета абортов.

Целый ряд американских законодателей-демократов подвергли критике решение ВС. В их числе - занимавшая пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она обвинила республиканцев в попытках добиться полного запрета на аборты в Соединенных Штатах. Многие представители Республиканской партии, напротив, приветствовали постановление ВС.

Президент Байден: Это трагическая ошибка

Президент США Джо Байден назвал решение об абортах "трагической ошибкой". Оно основано на "экстремальной идеологии" и "отняло у женщин в США конституционное право", подчеркнул Байден. "Здоровье и жизнь женщин этой страны теперь находятся под угрозой", - предупредил глава государства.

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