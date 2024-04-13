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В США экс-дипломат получил 15 лет за шпионаж в пользу Кубы

Сергей Ромашенко
13 апреля 2024 г.

Мануэль Роча занимал должность посла США в Аргентине с 1997 по 2000 годы и посла в Боливии с 2000 по 2002 годы. Он был задержан в декабре по подозрению в шпионаже на Кубу. В том же месяце ему были предъявлены обвинения.

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Мужские руки в наручниках (иллюстративное фото)
15 лет за шпионаж на КубуФото: Romain Fellens/picture alliance

Бывший посол США в Аргентине и Боливии Виктор Мануэль Роча приговорен к 15 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Кубы в рамках дела об одном из самых глубоких и масштабных внедрений в структуры американской администрации, сообщило агентство Reuters в субботу, 13 апреля.

Приговор был вынесен после того, как экс-дипломат признал себя виновным по двум пунктам обвинения, включая незаконную агентурную деятельность, и заключил сделку со следствием, согласившись подробно рассказать федеральным прокурорам о своих контактах с кубинской разведкой. В то же время власти США опасаются, что им так и не удастся узнать всех деталей сотрудничества Рочи с Гаваной.

Согласно материалам дела, 73-летний Роча тайно поддерживал правящую Коммунистическую партию Кубы (КПК) и помогал сбору разведданных против Вашингтона на протяжении более четырех десятилетий, в том числе во время 20-летней службы в Госдепартаменте США. "Сегодняшнее признание ответчиком своей вины положило конец более чем четырем десятилетиям предательства и обмана со стороны Роча. Большинство своей жизни Роча прожил во лжи", - заявил после вынесения приговора представитель Минюста США Дэвид Ньюман.

Агентурная деятельность Мануэля Рочи

Мануэль Роча признал, что он протяжении десятилетий работал на Кубу и на серии встреч в 2022 и 2023 годах с агентом ФБР под прикрытием, выдававшим себя за представителя службы внешней разведки Кубы, хвастался своим умением избегать разоблачения. "То, что мы сделали, это невероятно. Это круче ядерной бомбы", - хвалился тогда Роча.

По данным прокуратуры, Мануэль Роча выискивал для себя должности с доступом к секретной информации и возможности влияния на внешнюю политику США. С 1981 по 2002 год он работал в Госдепартаменте США, в том числе в качестве члена Совета национальной безопасности Белого дома в период с 1994 по 1995 годы.

С 1997 по 2000 годы Роча занимал пост посла США в Аргентине, после чего получил назначение на аналогичной должности в Боливии, где проработал до 2002 года. За свою карьеру он также работал в Италии, Гондурасе, Мексике и Доминиканской Республике.

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