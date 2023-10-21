США: Джордан вне борьбы за пост главы Палаты представителей

После трех безуспешных попыток добиться утверждения его кандидатуры, конгрессмен-республиканец от штата Огайо Джим Джордан выбыл из борьбы за пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили телеканал CNN и издание The Hill. По их данным, решение снять кандидатуру Джордана было принято на на закрытой внутренней конференции Республиканской партии.

Провал конгрессмена от Огайо показал, что влияние бывшего президента Дональда Трампа на происходящие в Республиканской партии процессы ограничено, отмечает CNN. Джордан - не только лидер правого крыла республиканцев в Палате представителей, но и соратник Трампа, и экс-глава Белого дома поддержал его кандидатуру.

Теперь республиканцам предстоит выдвинуть нового кандидата в спикеры нижней палаты Конгресса. Ожидается, что претенденты будут представлены вечером 23 октября, а голосование для выдвижения одного из них на пост главы Палаты представителей пройдет на следующий день.

Помощь Украине и Израилю - под угрозой

Работа Палаты представителей Конгресса США фактически парализована с 3 октября, когда с поста спикера был смещен другой представитель Республиканской партии, Кевин Маккарти. Недовольство его однопартийцев, имеющих в нижней палате парламента большинство, вызвало принятие законопроекта о временном бюджете. Этот документ поддержали, в том числе, некоторые демократы - после чего Маккарти обвинили в поддержке администрации Байдена в ущерб интересам Республиканской партии.

Между тем, 20 октября президент США обратился к Конгрессу с просьбой о выделении 75 млрд долларов на оказание помощи Украине и Израилю. Нестабильная ситуация в Палате представителей не позволяет предсказать, будут ли утверждены запрошенные Байденом средства и когда это может произойти. Глава Белого дома по этому поводу подчеркнул, что "мелкая" и "злобная" партийная политика не должна "стоять на пути ответственности" США "как великой нации".

Выбывший из борьбы за пост спикера Джим Джордан является противником увеличения помощи Киеву. Он заявлял, что "главной проблемой в умах американцев является не Украина, а ситуация на границах США и преступность на улицах".

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