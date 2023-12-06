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В США четырех россиян обвинили в военных преступлениях

Сергей Гуща
6 декабря 2023 г.

Россиян обвиняют в пытках, бесчеловечном обращении, незаконном лишении свободы американского гражданина на юге Украины в начале полномасштабного военного вторжения, сообщил Минюст США.

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Министерство юстиции США
Министерство юстиции СШАФото: Samuel Corum/Getty Images

В США предъявлены обвинения четырем российским военным в совершении военных преступлений в Украине. Мужчин обвиняют в пытках, бесчеловечном обращении, незаконном лишении свободы, имитации казни в отношении американского гражданина, сообщило министерство юстиции США в среду, 6 декабря. Это является как нарушением соответствующей Женевской конвенции, так и американских законов.

Предполагаемые преступления были совершены в начале российского крупномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Обвиняемые - два офицера и два солдата российских войск. Их жертва жила в селе на юге Украины и не участвовала в военных действиях, говорится в сообщении Минюста. Американские следователи не знают, где сейчас находятся подозреваемые. Если они в России, то США вряд ли могут рассчитывать на их выдачу.

По данным министерства юстиции, это первое обвинение в США, предъявленное по закону о военных преступлениях, который был принят Конгрессом около 30 лет назад.

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