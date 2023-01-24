В США экс-сотрудника ФБР обвинили в работе на Дерипаску
Дмитрий Андреев
29 мин. назад
Экс-представитель спецслужбы вместе с бывшим дипломатом из России пытались содействовать снятию санкций с бизнесмена, считают американские власти.
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Американские власти подозревают бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала в работе на российского бизнесмена Олега Дерипаску, находящегося под санкциями США. В понедельник, 23 января, экс-агенту предъявили обвинения.
Прокуроры считают, что 54-летний Макгонигал, до выхода на пенсию возглавлявший контрразведывательное управление ФБР в Нью-Йорке, в 2019 году пытался содействовать снятию санкций против Дерипаски, а в 2021 году по просьбе последнего расследовал деятельность другого российского бизнесмена, за что якобы получал "скрытые платежи".
Второй подозреваемый в деле
Другим обвиняемым по делу является еще один гражданин США - бывший советский, а затем российский дипломат Сергей Шестаков. Обоих мужчин подозревают в сговоре с целью нарушения санкций, а также в отмывании денежных средств.
Макгонигал и Шестаков были арестованы в минувшие выходные, а в понедельник предстали перед судом, который освободил их под денежные залоги.
Олег Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года. Среди прочего, власти в Вашингтоне подозревают его в причастности к предполагаемому вмешательству в выборы президента США в 2016 году.
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