В список "иноагенов" внесли артиста Семена Слепакова

Минюст РФ расширил реестр "иноагенов" - в него включены Семен Слепаков, журналисты Павел Каныгин и Игорь Яковенко, создатель мультсериала Mr. Freeman Павел Мунтян, Фонд Карнеги, издание "Агентство" Баданина.

Минюст РФ расширил реестр "иноагенов". Это следует из обновленного списка, опубликованного на сайте ведомства в пятницу, 14 апреля.

В перечень включены артист Семен Слепаков, журналисты Павел Каныгин и Игорь Яковенко, создатель мультсериала Mr. Freeman Павел Мунтян, основанный в 1910 году Фонд Карнеги за международный мир, издание "Агентство" Романа Баданина, интернет-издание "Полигон", а также объединение "Радужная ассоциация".

Слепаков выступал против войны РФ в Украине. По версии Минюста РФ, он "формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом", негативно высказывался в отношении россиян.

Бывший капитан команды КВН "Сборная Пятигорска" проживал в Израиле. В конце марта полиция в Москве начала проверку в отношении Слепакова на предмет "дискредитации ВС РФ". Артист, в частности, написал "Колыбельную", в которой говорилось про "брата-предателя", который стал "айтишником" и "теперь в Европе - у сатрапов в плену".

Фонд Карнеги за международный мир

Мунтяна власти РФ обвинили в том, что он, в частности, "принимал участие в сборе средств в поддержку Украины".

Фонд Карнеги за международный мир, по версии Минюста РФ, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях", "дискредитировал деятельность" ВС РФ.

В соответствии с распоряжением министерства от 8 апреля 2022 года Московский центр Карнеги, представлявший в России Фонд Карнеги за международный мир, прекратил свою работу. Фонд считается одним из старейших американских экспертно-аналитических центров в области международных отношений.

Всего в обновленном перечне Минюста РФ - свыше 580 физлиц и организаций.

От Максима Покровского до автора YouTube-канала "Популярная политика"

Ранее, 31 марта, в список были внесены лидер российской рок-группы "Ногу свело!" Максим Покровский, новосибирский политик и автор русскоязычного YouTube-канала "Популярная политика" Сергей Бойко, а также председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров.

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов".

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