В СПЧ просят генпрокурора РФ объяснить вербовку заключенных

На 207-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 18 сентября (время московское).

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Члены Совета по правам человека при президенте РФ обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с призывом разъяснить, на каком основании "тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления" отправляют на войну в Украине. О вербовке заключенных, как отмечается в письме , сообщалось в том числе в передаче Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" на телеканале "Россия 1".

Правозащитники напоминают, что освободить заключенного, не отбывшего срок, возможно по трем основаниям: помилование указом президента, объявленная Госдумой амнистия, а также условно-досрочное освобождение по решению суда. Обращение подписали шесть человек: Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

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Певица Алла Пугачева попросила Минюст объявить ее "иноагентом" вслед за мужем Максимом Галкиным. "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", - написала Пугачева.

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В оккупированном Россией Херсоне произошли несколько взрывов, сообщают украинские и российские СМИ. Агентство РИА "Новости" пишет со ссылкой на своего корреспондента, что взрывов было шесть. Замглавы оккупационной "обладминистрации" Кирилл Стремоусов утверждает, что город подвергся ракетному обстрелу. Украинское издание "Страна" уточняет, что взрывы произошли в центральной части города.

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ВСУ опубликовали кадры обучения украинских военнослужащих в Эстонии.

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ВСУ сообщило об уничтожении в Херсонской области баржи с российскими военными и техникой. В заявлении оперативного командования ВСУ "Юг" говорится, что уничтожение баржи разрушило планы российских войск восстановить пропускные способности Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. Потери российской стороны ВСУ оценили в 62 человека и пять единиц бронетехники.

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Украинские власти сообщили о стрельбе на улицах оккупированного Россией Херсона. Оперативное командование ВСУ "Юг" в своей сводке утверждает, что оккупационные власти "прибегают к провокациям", устраивают стрельбу на улицах города в попытках обвинить ВСУ в бессмысленных уличных боях среди мирных жителей и под этим предлогом ввести контрдиверсионные меры.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что стрельба в центре Херсона - это "очередное проявление нарастающей напряженности между ЧВК, кадыровцами, военными РФ и ФСБ". "Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны перед бегством делят награбленное, учитывая новости о приближении ВСУ", - заявил Подоляк.

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