В Совбезе ООН осудили масштабную атаку РФ на Украину

США, Великобритания и Франция осудили на заседании Совбеза ООН российский воздушный удар по городам Украины в ночь на 29 декабря. Китай воздержался от критики Москвы.

На заседании Совета Безопасности ООН, срочно созванном по просьбе Киева в пятницу, 29 декабря, Россия подверглась острой критике за массированный воздушный удар по территории Украины в ночь на 29 декабря, сообщает Reuters. Большинство членов Совбеза ООН, в том числе США, Великобритания, Франция резко осудили действия Москвы.

Генсек ООН: Атаки неприемлемы и должны быть прекращены

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также решительно осудил массированную атаку России на Украину, отметил его спикер Стефан Дюжаррик. "Нападения на гражданскую и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены", - говорится в заявлении.

США обвинили РФ в отвлечении внимания Совбеза ООН

Советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли обвинил РФ в целенаправленном отвлечении Совета Безопасности ООН посторонними темами. "Два дня назад РФ организовала заседание Совета Безопасности, чтобы вспомнить о событиях 10-летней давности (Революции Достоинства. - Ред.), - заметил представитель США. - Именно на это Россия отвлекала внимание Совета на этой неделе, пока планировала самую крупную воздушную атаку на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения".

Келли сослался на слова президента США Джо Байдена, назвавшего нападение России "суровым напоминанием" о намерениях диктатора Владимира Путина уничтожить Украину. Он призвал всех членов Совбеза ООН присоединиться к осуждению "отвратительной атаки" и подчеркнул несостоятельность заявлений российских властей о предполагаемых "ударах по военным целям".

Китай воздержался от критики России

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан вновь призвал к "политическому решению" конфликта России и Украины, не высказав слов осуждения. А постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отверг ответственность РФ за гибель гражданских лиц, утверждая, что Россия якобы нанесла удары только по военной инфраструктуре в Украине, и в жертвах повинна украинская ПВО.

Представитель Украины: РФ не прекратит обстрелы, пока имеет на это ресурсы

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил в ООН, что обстрелы Украины не прекратятся, пока Россия имеет на это ресурсы. По его словам, РФ продолжит атаковать Украину, глобальную архитектуру безопасности и международный порядок, основанный на Уставе ООН. "Выход один - лишить Россию возможности производить оружие, финансировать свою военную агрессию и угрожать миру", – сказал дипломат.

Выступая на заседании Совбеза, Кислица назвал российского представителя Василия Небензю "личностью с ампутированной совестью и отрезанным достоинством". "Только взгляните на список целей, которые так "храбро" уничтожила Россия минувшей ночью: роддом, учебные заведения, торговый центр, 45 многоэтажных жилых домов, частные дома, две церкви, коммерческие и складские помещения, автостоянка", - цитирует Кислицу "Укринформ".

Россия выпустила по Украине 36 дронов и 122 ракеты

В результате крупнейшего с начала войны российского воздушного удара по Украине в ночь на 29 декабря погибли более 35 человек, еще 160 получили ранения, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Россия обстреляла Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, Запорожье и ряд других городов Украины, используя беспилотники Shahed и ракеты разных типов. Всего по Украине было выпущено 158 воздушных средств, в том числе 36 БПЛА и 122 ракеты. ВСУ удалось сбить 114 целей.

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