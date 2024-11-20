  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В сообщениях о встречах с Путиным увидели нестыковки

Екатерина Венкина
20 ноября 2024 г.

Президент РФ не появлялся на публике с 7 ноября, в сообщениях о его встречах с политиками журналистка Faridaily увидела нестыковки.

https://p.dw.com/p/4nCw1
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AFP

Разница между реальными датами встреч президента РФ Владимира Путина и появлением информации о них на сайте Кремля в последнее время может достигать двух месяцев. На это во вторник, 19 ноября, обратила внимание журналистка Telegram-канала Faridaily Фарида Рустамова.

В последний раз Путин появлялся на публике 7 ноября, на заседании дикуссионного клуба "Валдай". С тех пор Кремль публикует только видеообращения и информацию о двусторонних встречах, значительная часть которой, как считает журналистка, подготовлена заранее.

Faridaily: Где находится Путин, знает только близкий круг

Где реально находится Путин, знает, судя по всему, только его охрана и узкий круг приближенных, пишет Faridaily. Издание также констатировало, что за несколько часов до публикации обновлений в ядерную доктрину пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждал, что корректировки "пока документально не оформлены".

Рустамова обратила внимание на нестыковки в графиках и внешнем виде ряда политиков, встречавшихся с Путиным.

Так, утром 19 ноября руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев присутствовал на выставке в Госдуме. В тот же день он, по данным Кремля, встречался с Путиным. Однако при таком формате Кремлем по-прежнему предписан пятидневный карантин, напомнила журналистка.

Другие возможные нестыковки Рустамова нашла и в датах общения с президентом РФ лидера Либерально-демократической партии России Леонида Слуцкого и руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

В Кремле публикацию не комментировали.

Обновления в ядерную доктрину РФ

Указ Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" был опубликован на официальном портале правовых актов РФ 19 ноября.

Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов", указано в обновленной доктрине.

Оговорено также, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства.

Кроме того, согласно доктрине, ядерное оружие может быть применено Россией, если возникнет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием".

Ряд СМИ отмечал, что обновленная ядерная доктрина РФ была обнародована вскоре после появления 17 ноября в газете The New York Times информациио том, что Украина получила от США разрешение бить предоставленным ими ракетами ATACMS по территории России.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Женщина на поле в Африке

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

На фоне российского вторжения в Украину и вызванных им санкций Запада против РФ в мире растут цены на многие продукты питания и топливо. В некоторых странах из-за этого уже начались протесты.
Конфликты8 апреля 2022 г.9 фото
external

Шантаж Путина ядерной доктриной. Угледар в кольце? Скандал с Зеленским в США. DW Новости (26.09.24)

Шантаж Путина ядерной доктриной. Угледар в кольце? Скандал с Зеленским в США. DW Новости (26.09.24)

Владимир Путин накануне вечером на российском Совбезе говорил о применении ядерного оружия в случае "критической угрозы". Он предложил рассматривать агрессию против страны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства как совместное нападение на Россию. Это происходит на фоне визита в США Владимира Зеленского. Услышан ли был кремлевский сигнал на Западе?
Конфликты26 сентября 2024 г.29:46 мин.