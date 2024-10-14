В Солсбери начались слушания по делу о смерти от "Новичка"

Слушания проводят, чтобы выяснить, как британка Стёрджесс погибла в результате отравления "Новичком", в котором обвинили российских агентов в 2018 году.

В городе Солсбери в Великобритании начались слушания по делу о гибели британки Дон Стёрджесс после отравления "Новичком" в 2018 году. Вступительные заявления на процессе прозвучали 14 октября в 11:00 по центральноевропейскому времени. Ожидается, что слушания продлятся до первой недели декабря 2024 года. До этого времени следствие планирует изучить обстоятельства, приведшие к гибели Стёрджесс и попытаться установить, на ком лежит ответственность за нее.

Кроме того, позднее заседания переместятся в Лондон, где будут заслушаны подробности, связанные с покушением на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были отравлены "Новичком" в Солсбери в марте 2018-го. Окончательный отчет по этому делу будет опубликован в 2025 году, пишет BBC.

Отравление Скрипалей и Стёрджесс "Новичком" в 2018 году

4 марта 2018 года в британском Солсбери российского агента-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию попытались отравить нервно-паралитическим агентом "Новичок". Несмотря на сильное отравление, Скрипалям удалось выжить.

27 июня того же года житель Солсбери Чарли Роули нашел в коробке для благотворительных пожертвований флакон из-под духов известного бренда Nina Ricci, который подарил своей партнерше, 44-летней Дон Стёрджесс. Она нанесла жидкость из флакона на свою кожу и вскоре потеряла сознание. 8 июля Стёрджесс скончалась от отравления. Чарли Роули также отравился в результате контакта с ядом, но выжил.

Еще одним пострадавшим в результате инцидента стал полицейский, который осматривал дом Скрипалей. Ему также удалось пережить отравление.

Власти Великобритании обвинили в случившемся российские власти и подозревают агентов российских спецслужб в совершении отравления.