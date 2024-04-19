Футбольный трофей ФРГ попал в сокровищницу Кельнского собора

В сокровищнице Кельнского собора в пятницу, 19 апреля, открывается выставка, посвященная творчеству выдающегося немецкого ювелира, золотых и серебряных дел мастера Элизабет Тресков (Elisabeth Treskow). Она является одной из самых известных представительниц этой профессии в XX веке. Многие работы создавались для церковных нужд. Однако увидеть на выставке можно будет и другие ее знаменитые творения.

Ювелир Элизабет Тресков и ее творения

Среди них, пожалуй, самый необычный для церковной сокровищницы экспонат - авторская копия оригинального чемпионского трофея бундеслиги (Meisterschale).

Традиционно с середины ХХ века победитель чемпионата Германии получает этот переходящий от победителя к победителю трофей по итогам сезона - на год. Придумала проект и сделала эту ставшую легендарной награду немецкая ювелир Элизабет Тресков при поддержке своих студентов в 1949 году.

Для изготовления начального варианта главного трофея чемпионата Германии диаметром 50 сантиметров были использованы материалы стоимостью около 9 тысяч евро. Сегодня Немецкая футбольная лига (Deutsche Fußball Liga) оценивает страховую стоимость трофея примерно в 50 тысяч евро.

Оригинал создан ​с использованием 5,5 килограмма серебра и украшен пятью большими и одиннадцатью маленькими турмалинами. Кроме того, на трофее выгравированы все названия клубов-чемпионов Германии с 1903 года (чемпион Германии определялся с 1903 года). В 1981 году блюдо стало слишком мало для новых гравюр, поэтому к его нижней части был добавлен еще один серебряный элемент, прикрепленный к оригиналу серебряными винтами. В 2009 году снова была проведена модернизация - пять пластин для гравировки были заменены на новые большего размера. Теперь места для чемпионов должно хватить предположительно до 2027 года. Общий вес чаши теперь составляет около 11 килограммов при диаметре 59 сантиметров.

Футбольный трофей: оригинал и копия - от одного автора

В 1964 году Элизабет Тресков изготовила копию чемпионской награды для футбольного клуба из Кельна (1. FC Köln). Именно он стал победителем первого турнира, который провела созданная в то время бундеслига. Теперь трофей можно увидеть на специальной выставке в Кельнском соборе. Кстати, оригинальный экземпляр сезона 2023/24 достанется клубу "Байер" из соседнего Леверкузена. Эта команда стала чемпионом за пять туров до окончания первенства. После 29 матчей чемпионата Германии команда "Байер" из Леверкузена набрала 79 очков и стала недосягаемой для своих соперников из мюнхенской "Баварии". "Байер" стал чемпионом Германии по футболу впервые в своей истории и прервал "чемпионскую" серию "Баварии" из 11 титулов подряд.

Оригинал чемпионского трофея сезона Бундеслиги 2023/24 достанется футбольному клубу "Байер" из Леверкузена. В руках у фанатов - копия из пластика Фото: Amós Fernando/DW

Особая честь для проведения выставки выпала Кельну не только потому, что клуб этого города стал первым чемпионом бундеслиги. С конца 1940-х годов Элизабет Тресков преподавала в Кельнской школе-мастерской. Именно период работы в этом крупнейшем городе Рейнской области стал для ювелира самым продуктивным. Особенно это касается творений, имеющих отношение к церкви. В частности, Элизабет Тресков участвовала в реставрации поврежденной во время Второй мировой войны знаменитой золотой раки трех волхвов, которая выставлена на обозрение на почетном месте в Кельнском соборе. Этот шедевр был изготовлен средневековыми мастерами в конце XII - начале XIII столетия после того, как мощи волхвов были вывезены из разоренного войсками Фридриха Барбароссы Милана и переданы Кельнскому собору, где они хранятся вот уже 850 лет.

На выставке в соборе можно будет увидеть и почетный знак обер-бургомистра Кельна - массивную нагрудную цепь, которую также изготовила Элизабет Тресков. Аналогичные заказы она выполняла и для других немецких городов. Ювелир умерла в расположенном неподалеку от Кельна городе Брюле в 1992 году в возрасте 94 лет.

Выставка работ Элизабет Тресков в сокровищнице Кельнского собора продлится до 25 августа.