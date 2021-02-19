В Сочи проходит встреча Лукашенко и Путина

Встреча белорусского правителя Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина проходит в Сочи. Об этом в понедельник, 22 февраля, передало агентство БелТА.

Российский лидер в преддверии переговоров выразил мнение, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены и хорошо работают. "У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов... Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается", - цитирует президента РФ агентство "Интерфакс".

Лукашенко: почти все "дорожные карты" готовы к подписанию

Лукашенко в свою очередь обратил внимание на то, что "серьезные переговоры" проходят "в обычной одежде". По его мнению, это свидетельствует о том, что стороны вполне могут "в любой форме обсуждать... серьезные проблемы".

Белорусский правитель также отметил, что почти все "дорожные карты" по различным направлениям сотрудничества Москвы и Минска готовы к подписанию. "Сегодня мне посол (Беларуси в РФ Владимир - Ред.) Семашко докладывал, что из 33, может быть, осталось шесть-семь дорожных карт, над которыми наши правительства работают, а все остальные в принципе готовы к подписанию", - заявил он. Политик добавил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной.

Участники встречи обсудили также вакцины от коронавируса. Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на основе российских технологий. "Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее", - заявил он.

Регламента по продолжительности переговоров нет

Ожидается, что в течение дня политики продолжат диалог о совместном реагировании на вызовы в сфере военной безопасности и о взаимодействии в интеграционных структурах.

Как отмечает Telegram-канал "Пул Первого", регламента по продолжительности переговоров нет. Планируется, что участники встречи вместе пообедают и покатаются на лыжах.

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