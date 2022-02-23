США заявляют о 5 млн беженцев из Украины в случае вторжения РФ

Россия признала независимость сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". Как заявил президент РФ Владимир Путин - в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточена мощная группировка российских войск. В этой связи на Западе опасаются разрастания военного конфликта. Киев и мировое сообщество резко осудили грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Европейский Союз, Великобритания и США приняли решение о новых санкциях в отношении России. DW следит за развитием событий среды, 23 февраля.

В случае вторжения РФ ожидается 5 млн беженцев из Украины

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По оценке США, в случае военного вторжения РФ в Украину из страны будут вынуждены бежать до 5 млн человек. "Если Россия продолжит идти этим путем, согласно нашим оценкам, это может вызвать новый миграционный кризис. Один из самых крупных, с которым когда-либо сталкивался мир, - 5 млн человек, которые изгнаны или бежали", - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфильд перед началом заседания Ассамблеи ООН.

Главы украинских церквей призвали Путина к миру

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София Киевская

Главы украинских религиозных объединений обратились с призывом к миру к президенту РФ Владимиру Путину. "Мы ответственно и единогласно подтверждаем, что народ Украины не хочет войны, и мы считаем общей обязанностью верующих закончить ее, пока не поздно", - написали члены Всеукраинского Совета церквей в письме к Владимиру Путину, призвав его к диалогу ради восстановления мира. К 16 членам совета, представляющего интересы более 95 процентов религиозных общин в Украине, присоединился и глава РПЦ Московского патриархата.

Бавария отказывается от проекта по производству "Спутника"

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) назвал действия России в Украине - признание "ДНР" и -ЛНР" "неприемлемым нарушением международного права". Бавария полностью поддерживает действия правительство ФРГ. В этой связи "проекта по производству российской вакцины "Спутник" в Баварии не будет", написал Зёдер в своем телеграм-канале.

ЕС ввел санкции за признание Россией "ДНР" и "ЛНР"

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Совет Евросоюза окончательно утвердил пакет санкций за признание Россией "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе. Правительства всех 27 стран организации 23 февраля дали добро на ограничительные меры. Принятый пакет, в частности, включает персональные санкции. В список попали все депутаты Госдумы, проголосовавшие за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", - всего 351 человек. Кроме них, там оказались еще 27 физических и юридических лиц. В санкционном списке оказались и банки, финансирующие военную деятельность России в Донбассе.

ЕС проведет экстренный саммит по Украине

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Глава Евросовета Шарль Мишель

На фоне эскалации конфликта России и Украины глава Евросовета Шарль Мишель собирает экстренное заседание глав государств и правительств стран ЕС. Оно должно состояться в Брюсселе 24 февраля.

Сайты украинских министерств, СБУ, Рады подверглись кибератаке

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Как сообщает украинское информагентство Unian, 23 февраля после 15.00 по киевскому времени подверглись кибератакам сайты ряда украинских министерств, Верховной рады, СБУ и других структур. На момент публикации не работает сайт Министерства иностранных дел Украины. Возникают трудности при переходе на сайт Министерства обороны Украины. Не открывается сайт Службы безопасности Украины и сайт Верховной рады.

Зеленский потребовал гарантий безопасности

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Президенты Польши, Украины и Литвы (слева направо) - Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

На фоне угрозы вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский в очередной раз потребовал гарантий безопасности. "Украине необходимы гарантии безопасности. Четкие, конкретные и сейчас", - заявил Зеленский после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве. Как отметил Зеленский, Россия должна быть одной из тех стран, которые дают четкие гарантии безопасности. Он также подчеркнул, "что будущее европейской безопасности решается прямо сейчас" в Украине.

Германия готовится к потоку беженцев из Украины

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Германия готовится к возможному потоку беженцев из Украины в случае военного вторжения России, заявил 23 февраля официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Каль (Maximilan Kahl). Отвечая на вопрос о том, может ли Германия стать страной, куда хлынет поток беженцев из Украины, в случае широкомасштабного вторжения со стороны РФ, Каль ответил, что с точки зрения правительства ФРГ оценить это всерьез пока невозможно. "Но, конечно, мы готовы к возможным сценариям, и мы обсуждаем с федеральными землями вопрос о том, каковы их возможности для принятия беженцев".

Ранее, 21 февраля министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) заявила, что "Германия готовится прежде всего оказать гуманитарную помощь соседним с Украиной странам. "Если беженцы прибудут и в нашу страну, то и им, конечно, тоже", сказала она.

ЕК: Решение Германии приостановить ввод в строй газопровода СП-2 не повлияет на цены на газ в ЕС

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Маргрете Вестагер

Решение Германии на неопределенный срок приостановить ввод в строй газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) не повлияет на цены на газ в ЕС. Уверенность в этом выразила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер. "Это не может оказать никакого влияния на цены на газ", - отметила Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе. "Мы полностью поддерживаем власти Германии", - добавила она.

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Украина, Польша и Литва едины в оценках действий РФ по Донбассу. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что скоординировал усилия с Варшавой и Вильнюсом. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал во время совместного брифинга с президентами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Мэр - комендантский час в Киеве пока вводить не планируется

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Комендантский час в Киеве пока вводить не планируется. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, вместе с тем в городе будет действовать запрет на массовые мероприятия, митинги. Власти могут также ограничить движение транспортных средств, добавил Кличко.

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Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис попросила медиарегулятор Ofcom ("Офком") принять меры в отношении российского телеканала RT из-за опасений, что он может распространять дезинформацию при освещении кризиса вокруг Украины. Об этом сообщило издание The Times. "У меня есть опасения, что такие вещатели, как RT, которых Ofcom неоднократно признавал виновными в нарушении кодекса вещания в прошлом, также будут стремиться распространять вредную дезинформацию о продолжающемся кризисе в Украине", - заявила Доррис.

Премьер: У Украины достаточно энергоресурсов для обеспечения потребностей населения

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У Украины - достаточно энергоресурсов для обеспечения потребностей населения, домохозяйств и промышленности. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. Шмыгаль уточнил, что в хранилищах - около 10 млрд кубометров газа.

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Верховная рада рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Украине на заседании вечером 23 февраля. Об этом сообщила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что режим не повлияет на жизнь людей и работу бизнеса.

Великобритания окажет дальнейшую военную поддержку Украине

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Великобритания окажет дальнейшую военную поддержку Украине. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. "В свете все более угрожающего поведения со стороны России - и с учетом нашей предыдущей помощи - Великобритания в ближайшее время предоставит Украине дополнительный пакет военной поддержки", - пообещал он. Речь идет, в частности, о летальном оборонительном оружии и нелетальной помощи, сказал Джонсон, выступая в британском парламенте.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не видит условий для дальнейшего взаимодействия в "нормандском" формате. Минские соглашения "разрушены" президентом России Владимиром Путиным, сказала она на пресс-конференции в Берлине. Тем не менее, необходимо сохранять возможность для переговоров, считает Бербок. "Мы не хотим войны в Европе", - добавила она.

Эвакуация началась во всех диппредставительствах РФ в Украине

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Эвакуация сотрудников началась во всех дипломатических представительствах России в Украине. Об этом сообщили в посольстве РФ в Киеве. "Эвакуация персонала уже началась", - цитирует представителя дипмиссии агентство ТАСС.

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Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о праве граждан владеть огнестрельным оружием, сообщает УНИАН. За проголосовали 274 депутата из 352. Документ предлагает определить право собственности на такое оружие, принципы его оборота, а также провести классификацию, разработать условия и порядок получения физическими и юридическими лицами соответствующих документов, в том числе медицинского заключения и удостоверения владельца.

Турция определится с позицией по "ЛНР" и "ДНР" после видеоконференции НАТО

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция готова выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной и не будет отказываться ни от связей с Москвой, ни от контактов с Киевом. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы не можем отказаться (от взаимодействия. - Ред.) ни с одной из этих стран. Наша цель состоит в том, чтобы сделать такой шаг, чтобы, с помощью Всевышнего, мы разобрались с ситуацией, не отказываясь ни от одной из них", - указал он. Говоря о ситуации с признанием РФ независимости "ЛНР" и "ДНР", турецкий лидер отметил, что определится с позицией после общения в формате видеоконцеренции с лидерами стран-членов НАТО 23 февраля.