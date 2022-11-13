  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Анже Логар и Наташа Пирц-Мусар
Анже Логар и Наташа Пирц-Мусар (фото из архива)Фото: AP Photo/picture alliance
ПолитикаЕвропа

В Словении проходит второй тур выборов президента

Екатерина Венкина
14 мин. назад

За пост президента Словении во втором туре борются бывший глава МИД Анже Логар и придерживающаяся левоцентристских взглядов Наташа Пирц-Мусар.

https://p.dw.com/p/4JRVv

В Словении пройдет второй тур президентских выборов. Избирательные участки откроются в воскресенье, 13 ноября, в 07.00 по местному времени (09.00 мск) и закроются в 19.00 (21.00 мск). В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов.

За высший пост поборются бывший глава МИД, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар и беспартийный кандидат, придерживающаяся левоцентристских взглядов, адвокат Наташа Пирц-Мусар.

По итогам первого тура 23 октября, после обработки 99 процентов бюллетеней, экс-министр иностранных дел Словении Логар получил около 34 процентов голосов, Пирц-Мусар - почти 27 процентов. Третье место занял депутат Европарламента, кандидат от партии "Социальные демократы" и движения "Свобода" Милан Брглез, набиравший 15,41 процента голосов.

Мандат действующего президента истечет в декабре

В выборах участвовали семь кандидатов. Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора. Словения - парламентская республика, поэтому функции президента страны ограничены.

На прошедших в апреле этого года парламентских выборах победило левоцентристское движение "Свобода" под председательством Роберта Голоба, набравшее 34,54 процента голосов. Правоцентристская Словенская демократическая партия премьер-министра Янеза Янши набрала 23,53 процента.

Смотрите также:

Словения не справляется с потоком беженцев

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский

Зеленский: В Херсонской области обезврежены 2000 мин

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Люди на пляже в Чангу на Бали

Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

Общество29 мин. назад
Люди фотографируются в Дохе на фоне логотипа ЧМ-2022

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

ЧМ-2022 в Катаре: самый дорогой турнир в истории футбола

Футбол2 ч. назад
Пункт контроля на австрийско-германской границе

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Поток мигрантов из Турции в ФРГ снова растет. В чем причина?

Миграция12 ноября 2022 г.
Украинские беженцы на вокзале в Кёльне

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

Конфликты12 ноября 2022 г.
Служащая ВСУ в Херсоне

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Освобождение Херсона и другие события 261-го дня войны

Конфликты11 ноября 2022 г.
Контейнеровоз в речном порту Дуйсбурга

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Дорогой газ? Часть производства в ФРГ надо заменить импортом

Экономика и бизнес11 ноября 2022 г.
На главную страницу