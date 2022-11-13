В Словении проходит второй тур выборов президента

За пост президента Словении во втором туре борются бывший глава МИД Анже Логар и придерживающаяся левоцентристских взглядов Наташа Пирц-Мусар.

В Словении пройдет второй тур президентских выборов. Избирательные участки откроются в воскресенье, 13 ноября, в 07.00 по местному времени (09.00 мск) и закроются в 19.00 (21.00 мск). В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов.

За высший пост поборются бывший глава МИД, депутат от правоцентристской Словенской демократической партии Анже Логар и беспартийный кандидат, придерживающаяся левоцентристских взглядов, адвокат Наташа Пирц-Мусар.

По итогам первого тура 23 октября, после обработки 99 процентов бюллетеней, экс-министр иностранных дел Словении Логар получил около 34 процентов голосов, Пирц-Мусар - почти 27 процентов. Третье место занял депутат Европарламента, кандидат от партии "Социальные демократы" и движения "Свобода" Милан Брглез, набиравший 15,41 процента голосов.

Мандат действующего президента истечет в декабре

В выборах участвовали семь кандидатов. Новый глава государства должен вступить в должность 23 декабря, когда истечет пятилетний мандат нынешнего президента Словении Борута Пахора. Словения - парламентская республика, поэтому функции президента страны ограничены.

На прошедших в апреле этого года парламентских выборах победило левоцентристское движение "Свобода" под председательством Роберта Голоба, набравшее 34,54 процента голосов. Правоцентристская Словенская демократическая партия премьер-министра Янеза Янши набрала 23,53 процента.

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