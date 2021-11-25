В Словакии введен жесткий двухнедельный локдаун

В Словакии с четверга, 25 ноября, введен жесткий двухнедельный локдаун для всего населения, включая переболевших COVID-19 и привитых от коронавируса. В стране закрываются все предприятия общественного питания, а также магазины, кроме торгующих продуктами первой необходимости.

Школы пока продолжат работать, но при условии регулярного тестирования педагогов и учащихся на вирус SARS-CoV-2. Часть учеников будет переведена на дистанционное обучение. Людям разрешено покидать свое жилье только для похода в ближайший магазин, школу, на работу или в пункты вакцинации, тестирования, а также для получения медицинской помощи. Выгуливать собак можно на расстоянии не более 500 метров от места проживания.

Правительство объявило, что спустя 10 дней некоторые меры могут быть смягчены для вакцинированных.

Введено чрезвычайное положение

Одновременно с локдауном правительство Словакии ввело режим чрезвычайного положения сроком на 90 дней, что позволит ограничить свободу передвижения. В стране вводится комендантский час: людям запрещено выходить из дома с 01.00 до 05.00.

Кроме того, закон позволяет принуждать к работе медработников без оглядки на действующие в стране нормы трудового законодательства. Медики могут быть наказаны, если откажутся работать сверхурочно в клиниках, переполненных ковидными пациентами, или перейти из одной больницы в другую.

Пандемия коронавируса в Словакии

Власти считают критической ситуацию в больницах, а также то, что суточное число новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло максимума с начала пандемии. По данным агентства AFP на 23 ноября, средний показатель распространения коронавирусной инфекции составил 944 случая из расчета на сто тысяч жителей в течение семи дней. По этому критерию страна занимает 5-е место в Европе - после Австрии, Словении, Чехии и Бельгии.

В стране с населением почти 5 млн человек полностью привиты от коронавируса пока 42,8 процента жителей. По словам представителя Минздрава страны, в данный момент в Словакии с диагнозом COVID-19 госпитализированы 3200 человек, из них 82 процента не были вакцинированы.

По данным портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, в Словакии с начала пандемии выявлены 641 903 случая инфицирования (10 165 за последние сутки). От ковида и его последствий скончались 14 107 человек (51 - за последние 24 часа).

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Второй локдаун в Германии. Фотографии Поводы для оптимизма дают сообщения об эффективности разрабатываемых прививок. В Германии уже создают инфраструктуру и готовят планы вакцинации. Этот снимок сделан на одной из немецких фирм, работающих в этой области: IDT Biologika в Дессау. Ее в ноябре посетил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Одними из первых прививки от коронавируса получат сотрудники домов престарелых, медицинский персонал, а также представители групп риска. Эта фотография сделана в ноябре в одном из баварских центров по уходу за пожилыми людьми.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Во время пандемии жители Германии стали реже сдавать кровь в качестве доноров, но это очень важно и нужно делать. С призывами не забывать об этом к населению регулярно обращаются политики и представители разных организаций. На этом ноябрьском снимке - один из донорских центров в Кельне.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Особенно нелегкие времена сейчас - для бездомных. На улицах - меньше людей. Значит - меньше пожертвований. Благотворительным организациям тоже сложнее работать - из-за профилактических требований. В Гамбурге для бездомных сейчас приспособили этот крытый рынок. Люди могут находиться здесь в тепле хотя бы в дневное время.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Во время частичного локдауна в Германии продолжают работать школы и детские сады. На занятиях нужно носить маски, классные помещения - регулярно проветривать. В этой школе в Майнце испытывают новую систему вентиляции.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Футбольные и другие спортивные матчи тоже проводятся, но без публики. Игроки и сотрудники команд регулярно проходят тесты на коронавирус и должны соблюдать другие строгие правила. Этот снимок сделан в немецкой столице 20 ноября во время игры баскетбольных команд "Альба" (Берлин) и "Зенит" (Санкт-Петербург).

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Test to Fly". В середине ноября немецкая авиакомпания "Люфтганза" начала проводить бесплатные экспресс-тесты пассажиров перед рейсами. Посадочный талон активируется только после получения негативного результата. Этот снимок сделан в международном аэропорту Мюнхена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Здесь перед нами - не какие-то домашние посиделки или уютное телевизионное ток-шоу. Так проходил очередной съезд "зеленых", приуроченный к 40-летию создания этой партии. Он был организован в форме большой видеоконференции. Руководство партии и журналисты собрались в просторном конференц-центре в Берлине. Делегаты участвовали в работе съезда из дома или из офисов.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Так называемый мягкий локдаун оказался весьма жестким для культуры. Концертные залы, театры, музеи и другие учреждения закрыты. Такую акцию под названием "Social Distance Stacks" провели в ноябре музыканты филармонического оркестра в Штутгарте - сыграли в пластиковых шарах.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Выступать нельзя, но репетировать все же можно. В Любеке участники ансамбля "Vagabund" сняли для этих целей пустующий магазин по продаже одежды.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В отличие от первого локдауна сейчас в Германии продолжают работать парикмахерские. Хозяйка одного салона в саксонском Айленбурге решила расширить площадь своего заведения, вернее - оборудовать отдельное и очень уютное помещение в своем садовом домике, который раньше использовался для хранения инвентаря. И дистанцию клиентам соблюдать легче, и атмосфера более спокойная.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В конце подборки - несколько фотографий, которые мы уже публиковали в нашей рубрике "Кадр за кадром". Партию таких вот необычных рождественских украшений (курящих человечков-вирусологов) выпустили в немецком регионе Рудные горы. Жители Германии без труда узнают в этом человечке руководителя Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" - профессора Кристиана Дростена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - новые пончики от братьев-кондитеров Якоба и Хавьера Ноймайеров из Баварии. С помощью этого однозначного жеста они хотят обратить внимание на потерю почти половины оборота из-за второго локдауна. Обслуживать клиентов за столиками сейчас нельзя, плюс отсутствуют заказы из отелей.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Все больше немецких кинотеатров, закрытых сейчас из-за второго локдауна, предлагают своим клиентам такой сервис: доставку свежего попкорна и начос на дом. Эта фотография сделана в Кобленце.

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