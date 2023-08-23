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В школе в Саксонии при нападении с ножом ранен ребенок

Даниил Сотников
45 мин. назад

Школьник, которого ранили ножом в голову и шею, доставлен в больницу на вертолете. Состояние пострадавшего стабильное. Нападавший подросток задержан полицией.

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Автомобиль немецкой полиции около школы в городе Бишофсверда
Автомобиль немецкой полиции около школыФото: Sebastian Kahnert/picture alliance/dpa

В школе в немецком городе Бишофсверда недалеко от Дрездена в федеральной земле Саксония 16-летний подросток с ножом напал и ранил восьмилетнего ученика младшей школы, сообщает агентство dpa в среду, 23 августа. 

Пострадавшего ребенка на вертолете доставили в больницу. Мальчик был ранен в шею и голову, его состояние стабильное. Что предшествовало конфликту, неизвестно.

Нападавшего задержала полиция, прибывшая в учебное заведение по сигналу тревоги в 09.45 утра. Подросток тоже находится в больнице. По информации изданий Bild и Radio Dresden, он пытался поджечь себя.

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