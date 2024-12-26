В Сирии сторонники Асада убили 14 сотрудников нового МВД

Силы безопасности Сирии попали в засаду при попытке задержать бывшего офицера при режиме Асада. 14 сотрудников МВД убиты, еще 10 ранены.

Сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада застрелили 14 сотрудников сил безопасности переходного правительства, еще 10 были ранены. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило государственное информационное агентство SANA со ссылкой на новые власти Сирии.

Согласно заявлению сирийского МВД, силы безопасности попали в "коварную засаду, устроенную остатками преступного режима", при попытке арестовать бывшего офицера при режиме Асада. Как утверждает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), этот офицер причастен к преступлениям в тюрьме Седная, где на протяжении десятилетий пытали и казнили политических заключенных. По данным SOHR, он "выносил смертные и произвольные приговоры тысячам заключенных". Во время столкновений были также убиты три "вооруженных человека", утверждают наблюдатели.

По информации SANA, в четверг, 26 декабря, новое военное командование Сирии начало в сельской местности провинции Тартус операцию по преследованию бывших сотрудников прежней администрации.

Протесты из-за нападения на алавитскую святыню

Днем ранее, 25 декабря, жители нескольких городов Сирии вышли на массовые демонстрации из-за распространившегося видео, на котором, предположительно, запечатлено осквернение алавитской святыни в городе Алеппо. Как сообщило МВД временного правительства, святыня была разгромлена "неизвестными группами" в ноябре, когда началось наступление повстанцев на Алеппо.

К алавизму - ответвлению шиитского ислама - принадлежат многие представители политической и военной элиты бывшего режима, включая семью Асада.

Один демонстрант убит

По данным SOHR, массовые протесты происходили в городах, являющихся оплотом алавитов. По некоторым оценкам, число демонстрантов исчислялось тысячами, передает агентство AFP. Один протестующий был убит, еще пятеро получили ранения, утверждает SOHR. Новые сирийские власти ввели комендантский час в провинциях Латакия и Хомс.

Падение режима Башара Асада

В конце ноября - начале декабря вооруженным силам исламистской оппозиции в Сирии во главе с суннитской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" удалось меньше чем за две недели занять крупнейшие города страны. В ночь на 8 декабря отряды оппозиции захватили столицу Дамаск и свергли президента Башара Асада. Он и его отец правили в Сирии более полувека. Башар Асад сложил полномочия, покинул страну и бежал в Россию, где получил убежище.