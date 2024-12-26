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В Сирии сторонники Асада убили 14 сотрудников нового МВД

Кирилл Шестаков
26 декабря 2024 г.

Силы безопасности Сирии попали в засаду при попытке задержать бывшего офицера при режиме Асада. 14 сотрудников МВД убиты, еще 10 ранены.

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Сирийские военные на улице Дамаска, 25 декабря 2024 г.
Сирийские военные на улице Дамаска, 25 декабря 2024 г.Фото: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

Сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада застрелили 14 сотрудников сил безопасности переходного правительства, еще 10 были ранены. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило государственное информационное агентство SANA со ссылкой на новые власти Сирии.

Согласно заявлению сирийского МВД, силы безопасности попали в "коварную засаду, устроенную остатками преступного режима", при попытке арестовать бывшего офицера при режиме Асада. Как утверждает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), этот офицер причастен к преступлениям в тюрьме Седная, где на протяжении десятилетий пытали и казнили политических заключенных. По данным SOHR, он "выносил смертные и произвольные приговоры тысячам заключенных". Во время столкновений были также убиты три "вооруженных человека", утверждают наблюдатели.

По информации SANA, в четверг, 26 декабря, новое военное командование Сирии начало в сельской местности провинции Тартус операцию по преследованию бывших сотрудников прежней администрации.

Протесты из-за нападения на алавитскую святыню

Днем ранее, 25 декабря, жители нескольких городов Сирии вышли на массовые демонстрации из-за распространившегося видео, на котором, предположительно, запечатлено осквернение алавитской святыни в городе Алеппо. Как сообщило МВД временного правительства, святыня была разгромлена "неизвестными группами" в ноябре, когда началось наступление повстанцев на Алеппо.

К алавизму - ответвлению шиитского ислама - принадлежат многие представители политической и военной элиты бывшего режима, включая семью Асада.

Один демонстрант убит

По данным SOHR, массовые протесты происходили в городах, являющихся оплотом алавитов. По некоторым оценкам, число демонстрантов исчислялось тысячами, передает агентство AFP. Один протестующий был убит, еще пятеро получили ранения, утверждает SOHR. Новые сирийские власти ввели комендантский час в провинциях Латакия и Хомс.

Падение режима Башара Асада

В конце ноября - начале декабря вооруженным силам исламистской оппозиции в Сирии во главе с суннитской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" удалось меньше чем за две недели занять крупнейшие города страны. В ночь на 8 декабря отряды оппозиции захватили столицу Дамаск и свергли президента Башара Асада. Он и его отец правили в Сирии более полувека. Башар Асад сложил полномочия, покинул страну и бежал в Россию, где получил убежище.

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