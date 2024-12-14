В Сирии обещают судить пропагандистов режима Асада

Министерство информации Сирии заявило, что военные журналисты, являвшиеся при свергнутом режиме Башара Асада "частью военной и пропагандистской машины", будут привлечены к суду. Согласно сообщению ведомства , опубликованному в пятницу, 13 декабря, работники военных СМИ, которые "прямо или косвенно способствовали пропаганде преступлений и массовых убийств", будут подвергнуты "справедливому судебному разбирательству в рамках правосудия переходного периода".

Целью подобного процесса министерство назвало "достижение справедливости" и привлечение всех, кто причастен к преступлениям против сирийского народа, к ответственности.

Вооруженные группировки, находившиеся в оппозиции к официальному Дамаску, захватили сирийскую столицу в ночь на 8 декабря после полутора недель стремительного продвижения по территории страны. Правивший Сирией с 2000 года Башар Асад бежал в Россию.