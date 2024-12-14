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В Сирии обещают судить пропагандистов режима Асада

Евгений Жуков
14 декабря 2024 г.

Новые власти Сирии намерены привлечь к ответственности военных журналистов, способствовавших пропаганде режима Башара Асада. Мининформации страны обещает честное разбирательство в рамках правосудия переходного периода.

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Медиацентр при МВД Сирии перед президентскими выборами 2021 года
Медиацентр при МВД Сирии перед президентскими выборами 2021 годаФото: Hassan Ammar/AP/picture alliance

Министерство информации Сирии заявило, что военные журналисты, являвшиеся при свергнутом режиме Башара Асада "частью военной и пропагандистской машины", будут привлечены к суду. Согласно сообщению ведомства, опубликованному в пятницу, 13 декабря, работники военных СМИ, которые "прямо или косвенно способствовали пропаганде преступлений и массовых убийств", будут подвергнуты "справедливому судебному разбирательству в рамках правосудия переходного периода".

Целью подобного процесса министерство назвало "достижение справедливости" и привлечение всех, кто причастен к преступлениям против сирийского народа, к ответственности.

Вооруженные группировки, находившиеся в оппозиции к официальному Дамаску, захватили сирийскую столицу в ночь на 8 декабря после полутора недель стремительного продвижения по территории страны. Правивший Сирией с 2000 года Башар Асад бежал в Россию.

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