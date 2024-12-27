В Сирии арестован судья, отправивший на смерть тысячи людей

В Сирии арестован судья, отправивший на смерть тысячи людей27 декабря 2024 г.
Новые власти Сирии арестовали бывшего военного судью Мохаммеда Канджо Хассана, выносившего смертные приговоры узникам печально известной тюрьмы "Сайедная" при режиме президента Башара Асада, сообщила в четверг, 26 декабря6 неправительственная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR).
Мохаммед Канджо Хассан был задержан вместе с 20 членами его окружения в провинции Тартус, которая является оплотом клана Асада. По сведениям SOHR, Канджо Хассан вынес заключенным тюрьмы "Сайедная" тысячи приговоров, включая смертные.
Диаб Серрия, соучредитель Ассоциации заключенных и пропавших без вести в тюрьме "Сайедная" (ADMSP), сообщил, что Мохаммед Канджо Хассан возглавлял сирийский военный полевой суд с 2011 по 2014 годы, в первые три года гражданской войны в Сирии. Позднее он был повышен в должности до начальника военной юстиции всей Сирии. Серрия отметил, что Канджо Хассан приговорил "тысячи людей" к смерти - зачастую в результате "судебных процессов, которые длились считанные минуты".
Крупные взятки
По сведениям центра, Мохаммед Канджо Хассан заработал 150 млн долларов на взятках, которые родственники заключенных платили в отчаянной попытке получить информацию о судьбе близких.
Комплекс "Сайедная" - место внесудебных казней, пыток и насильственных исчезновений- расположен примерно в 35 км к северу от Дамаска. Он стал символом ужасающих репрессий против оппонентов Асада.
Согласно оценкам ADMSP, с 2011 года в это учреждение были доставлены около 30 тысяч человек, из которых лишь около 6000 были освобождены, остальные до сих пор числятся пропавшими без вести.