В Сирии арестован судья, отправивший на смерть тысячи людей

Мохаммед Канджо Хассан приговорил тысячи людей к смертной казни. Он был арестован в провинции Тартус новыми властями Сирии вместе с 20 членами его окружения.

Новые власти Сирии арестовали бывшего военного судью Мохаммеда Канджо Хассана, выносившего смертные приговоры узникам печально известной тюрьмы "Сайедная" при режиме президента Башара Асада, сообщила в четверг, 26 декабря6 неправительственная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR).

Мохаммед Канджо Хассан был задержан вместе с 20 членами его окружения в провинции Тартус, которая является оплотом клана Асада. По сведениям SOHR, Канджо Хассан вынес заключенным тюрьмы "Сайедная" тысячи приговоров, включая смертные.

Диаб Серрия, соучредитель Ассоциации заключенных и пропавших без вести в тюрьме "Сайедная" (ADMSP), сообщил, что Мохаммед Канджо Хассан возглавлял сирийский военный полевой суд с 2011 по 2014 годы, в первые три года гражданской войны в Сирии. Позднее он был повышен в должности до начальника военной юстиции всей Сирии. Серрия отметил, что Канджо Хассан приговорил "тысячи людей" к смерти - зачастую в результате "судебных процессов, которые длились считанные минуты".

Крупные взятки

По сведениям центра, Мохаммед Канджо Хассан заработал 150 млн долларов на взятках, которые родственники заключенных платили в отчаянной попытке получить информацию о судьбе близких.

Комплекс "Сайедная" - место внесудебных казней, пыток и насильственных исчезновений- расположен примерно в 35 км к северу от Дамаска. Он стал символом ужасающих репрессий против оппонентов Асада.

Согласно оценкам ADMSP, с 2011 года в это учреждение были доставлены около 30 тысяч человек, из которых лишь около 6000 были освобождены, остальные до сих пор числятся пропавшими без вести.