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В Сибири отменяют концерты Кристины Орбакайте

Виталий Кропман
5 февраля 2024 г.

Официальные причины отмены концертов Кристины Орбакайте в Бурятии, Иркутске и Красноярске не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов "Боевое братство".

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Певица Кристина Орбакайте
Кристина ОрбакайтеФото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/imago images

Концерты заслуженной артистки России певицы Кристины Орбакайте, которые должны были пройти 7 марта в Красноярске и 14 марта в Иркутске, отменены. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление организатора мероприятий Оганнеса Тухманяна. Официальные причины отмены концертов не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов "Боевое братство".

Ранее военные активисты добились отмены выступления певицы в Улан-Удэ, запланированного на 13 марта. Как указывалось в сообщении, размещенном в социальных сетях министерства спорта и молодежной политики Бурятии, это было сделано с учетом мнения граждан и общественных организаций. При этом, подчеркнули в ведомстве, "Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации".

Ездит в Россию "только зарабатывать"

Чиновники не стали уточнять, какие граждане и организации выразили неудовольствие по поводу выступления Орбакайте, но известно, что члены Бурятского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" призвали власти не проводить концерт певицы в регионе, отметив, что она имеет гражданство страны, "которая сейчас выступает против России и развязывает конфликты", живет в США и ездит в Россию "только зарабатывать".

В январе "Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" потребовал от губернатора Приморья отменить концерты Орбакайте в Благовещенске 15 и 16 марта.

Кристина Орбакайте за два года не высказала свою позицию по поводу агрессии России против Украины . Возможно, преследование певицы со стороны "Боевого братства" связано с тем, что ее  мать - звезда российской эстрады Алла Пугачева - неоднократно публично высказывалась против войны и после февраля 2022 года эмигрировала из России вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным.

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Сообщение об отмене концерта Орбакайте в Бурятии

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