 В Швейцарии отклонены две инициативы по защите экологии | Новости из Германии о Европе | DW | 13.06.2021

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Европа

В Швейцарии отклонены две инициативы по защите экологии

Вынесенные на референдум инициативы касались запрета синтетических пестицидов. Исход всеобщего голосования о новом законе, который приведет к повышению цен на топливо, пока неясен.

Корова в Швейцарии

В Швейцарии избиратели в ходе референдума в воскресенье, 13 июня, отклонили две инициативы по защите экологии- этот вывод можно сделать из прогнозов, обнародованных швейцарским телевидением по результатам опроса, проведенного социологическим институтом gfs-bern.

Первая инициатива касалась отмены субсидий для фермеров, которые используют пестициды, не встречающиеся в природе, вторая предусматривала полный запрет синтетических пестицидов, в результате чего Швейцария превратилась бы в 100-процентного производителя биопродукции.

Исход референдума о новом законе, касающемся выброса углекислого газа, пока неясен. Закон предусматривает сокращение к 2030 году выброса CO2 наполовину по сравнению с уровнем 1990 года. Это приведет к повышению цен на бензин и дизельное топливо. Для авиапассажиров предусмотрен климатический налог в размере 120 франков (110 евро) за каждый перелет.

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    Автор: Хелле Йеппесен


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