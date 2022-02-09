В Штральзунде реставрируют памятник советским солдатам (фото)

Штральзунд • Этот шестиметровый обелиск из красного гранита был установлен в балтийском городе Штральзунде в 1967 году во времена ГДР по случаю 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Обелиск украшает бронзовый барельеф, на котором изображен солдат Красной армии, протягивающий руку немецкому рабочему. Мемориал был создан в память об освобождении от национал-социализма и миллионах павших советских солдат.

Как сообщает информационное агентство dpa, в начале этой недели барельеф был временно демонтирован в ходе работ по реконструкции Нового рынка (Neuer Markt) - городской площади в историческом центре Штральзунда, в 1970-1990 годах носившей имя В.И. Ленина (Leninplatz). Это необходимо, чтобы проверить состояние памятника, для чего будут осуществлены эндоскопические исследования, взяты пробы бетона и так далее. Затем на основе экспертного заключения будет составлен план ремонтных работ.

Как отметили представители городских властей, все шаги согласуются с посольством России в Германии. Штральзунд был освобожден Красной армией 1 мая 1945 года силами 90-й гвардейской стрелковой дивизии.

Памятник красноармейцам в Штральзунде. Фотографии

Мемориал был установлен на солдатском кладбище, заложенном по приказу советского коменданта Штральзунда в 1945 году

"Под этой плитой находятся урны с землей, взятой на полях битв Великой Отечественной войны"

Демонтаж бронзового барельефа в ходе ремонтных работ в феврале 2022 года

Новый рынок - история старой площади

Первое письменное упоминание Нового рынка датировано 1285 годом. В это время город входил в Ганзейский союз, купцы которого вели активную торговлю с Великим Новгородом. Архитектурные памятники этого периода сейчас имеют статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Свой нынешний вид площадь получила в 1968 году. До их пор она использовалась для проведения еженедельных рынков и сезонных ярмарок, а также в качестве автомобильной парковки на полторы сотни мест.

Планы реконструкции начали обсуждаться в 2012 году. Два года назад был завершен международный конкурс. Ремонт мемориала, который останется на своем месте, входит в первый этап реализации проекта-победителя.

Новый рынок до начала реконструкции

Строительная ограда и историческое изображение Нового рынка в Средние века

Вид на Штральзунд со смотровой площадки на колокольне церкви Святой Марии

На самой площади во время предварительных археологических раскопок были обнаружены фундаменты второй исторической ратуши Штральзунда, то есть в этом богатом торговом городе одновременно существовало сразу два таких важных здания.

Первое упоминание о ратуше на Новом рынке датировано 1332 годом. Она была разрушена в XVII веке во время войны между Швецией и Бранденбургом. Как предполагают историки, остатки были затем разобраны для использования в качестве строительного материала. В свою очередь, первая кирпичная ратуша, возведенная в 1300-1310 годах, прекрасно сохранилась и является одной из главных городских достопримечательностей. Посмотреть репортажи DW из Штральзунда можно по ссылкам внизу страницы.

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