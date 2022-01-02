 В штате Колорадо растет ущерб от разрушительных лесных пожаров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.01.2022

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Мир

В штате Колорадо растет ущерб от разрушительных лесных пожаров

Сгорели более тысячи зданий в пригороде Денвера, три человека числятся пропавшими без вести. Лесные пожары остановил снегопад, но из-за слоя снега сложно вести спасательные работы.

Молодой человек на фоне своего сгоревшего дома в Луисвилле, штат Колорадо

После пожара в Луисвилле, штат Колорадо

В американском штате Колорадо разрушительные лесные пожары, распространившиеся из-за сильного ветра, уничтожили более тысячи домов. По данным полиции округа Боулдер, три человека числятся пропавшими без вести. Из пригородов Денвера были эвакуированы не менее 33 тысяч человек, сообщает в воскресенье, 2 января, агентство AFP.

На данный момент известно о 991 сгоревшем жилом доме, кроме того, огонь уничтожил еще 130 строений. "Это была катастрофа на повышенной скорости. У многих семей было лишь несколько минут, чтобы посадить в машину детей, домашних животных и уехать", - заявил губернатор штата Джаред Полис.

Снегопад прекратил распространение пожара 

Пожар в Колорадо начался 30 декабря и быстро распространился в окрестностях Денвера из-за порывов ветра скоростью в 160 км/ч. 31 декабря снегопад остановил распространение огня, однако снежные завалы усложнили проведение спасательных работ и оценку ущерба. 

Зимние лесные пожары в этом регионе очень редки. Однако, как и большинство штатов в западной части США, Колорадо в течение нескольких лет страдает от засухи, которая сделала этот район особо подверженным лесным пожарам. При этом предыдущие пожары, как правило, затрагивали сельские районы, а не пригороды.

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    Автор: Сара Кляйн, Марина Барановская


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