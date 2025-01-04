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В Севастополе ввели режим ЧС после разлива мазута

Алексей Волошинов
4 января 2025 г.

Режим ЧС регионального значения объявлен в городе Севастополь в аннксированном Крыму. Рядом с ним обнаружили несколько пятен мазута.

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Птица в мазуте на побережье Черного моря (фото из архива)
Птица в мазуте на побережье Черного моря (фото из архива)Фото: Yuri Kochetkov/dpa/picture-alliance

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения объявлен в городе Севастополь в аннексированном Крыму. Об этом в субботу, 4 января, в своем Telegram-канал сообщил назначенный Москвой "губернатор" города Михаил Развожаев.

У побережья Севастополя обнаружили несколько пятен мазута с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. По словам Развожаева, в Севастополе нет массового загрязнения береговой линии, "но следы мазута обнаруживаются в разных местах", и их "оперативно ликвидируют".

Первое пятно на входе в севастопольскую Балаклавскую бухту обнаружили еще 3 января. Еще в нескольких местах неподалеку находили птиц в мазуте.

Мазут из Черного моря достиг берегов Крыма

В четверг, 2 января, МЧС России сообщило, что попавшие в Черное море в декабре нефтепродукты достигли берегов Крыма. Уже на следующий день стало известно, что в районе села Яковенково на юго-востоке полуострова протяженность участка загрязнения составила 18 километров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли уже 86000 тонн замазученного грунта.

Разлив нефти из-за крушения танкеров

Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. Один человек погиб. Суда перевозили в общей сложности более 8000 тонн мазута, который после катастрофы попал в воду и теперь дрейфует в Черном море.

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