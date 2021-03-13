В Сети гуляет файл с данными, предположительно, сторонников Навального

В последние дни в каналах мессенджера Telegram стали распространяться личные данные людей, которые, как утверждается, являются сторонниками Алексея Навального и основанного им Фонда борьбы с коррупцией по всей России. Как пишет в субботу, 13 февраля, газета "Коммерсант", Первыми на архив, содержащий имена и телефонные номера около 28 тысяч человек, обратили внимание авторы Telegram-канала In4security компании "Инфосекьюрити", оказывающей услуги в сфере информационной безопасности и консалтинга.

По данным In4security, у всех упоминаемых в файле людей имеется профиль в соцсети "В контакте" (VK), более того, в списке они фигурируют именно под теми именами или псевдонимами, что указаны в их профиле в VK. Некоторые из них состоят в оппозиционных сообществах, а часть фигурирует в списках задержанных на недавних протестных акциях.

Корреспондент "Коммерсанта", связался 30 людьми, данные которых опубликованы в этом архиве, из них лишь четверо подтвердили участие в сообществах сторонников Навального, а глава штаба оппозиционного политика в Ростове-на-Дону Ксения Середкина подтвердила подлинность опубликованных о ней данных. Остальные собеседники либо отрицали связь со штабами Навального, либо отказались отвечать на вопросы.

После акций протеста в поддержку Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля, в Сети стали распространяться персональные данные как участников демонстраций, так и силовиков. 6 февраля основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания заблокировала несколько каналов, выкладывавших в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов, а также судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиаменеджеров.

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