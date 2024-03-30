В шести областях Украины отменили отключения света

Графики аварийных отключений электроэнергии отменены в шести областях Украины, подвергшейся накануне массированным обстрелам со стороны РФ. Об этом в субботу, 30 марта, сообщило министерство энергетики страны.

"В настоящее время дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. Энергосистема работает сбалансированно", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

По данным Минэнерго, почасовые отключения действуют только в Харьковской области для 120 тысяч абонентов. Причина - серьезные повреждения оборудования национальной энергетической компании "Укрэнерго" в результате российских обстрелов и, как следствие, невозможность передать необходимый объем электроэнергии абонентам. В ведомстве уточнили, что из-за боевых действий в области остаются обесточенными 18,3 тысячи домохозяйств в 62 населенных пунктах.

Как сообщил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в результате массированной российской атаки 29 марта были повреждены объекты энергетики в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях, в некоторых регионах пришлось вводить аварийные отключения электричества. Аварийное отключение оборудования было также проведено на одной из подстанций в Одесской области, в результате чего были временно обесточены около 70 тысяч потребителей. Кроме того, по данным украинского Минэнерго, без электричества остаются тысячи абонентов в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

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