В серии взрывов в ФРГ подозревают наркомафию из Нидерландов

За последние недели на западе Германии произошло уже 11 взрывов, а также серия поджогов и перестрелок. Немецкие следователи предполагают, что за этим стоит "мокромафия".

Следователи предполагают, что за серией взрывов, поджогов и стрельбы на западе Германии может стоять так называемая "мокромафия" из Нидерландов. Как заявил в четверг, 19 сентября, глава уголовного розыска в Кельне Михаэль Эссер (Michael Esser) связи с организованной преступностью из Нидерландов "очевидны" и могут быть доказаны. Расследование "идет полным ходом", хотя пока рано говорить об успехах, отметил Эссер.

Хотя в рамках расследования были задержаны несколько человек, глава уголовного розыска в разговоре с журналистами не стал приводить подробностей дела, объяснив это конфиденциальностью подозреваемых, а также жертв. По словам Михаэля Эссера, жертвы нападений "не заинтересованы" в том, чтобы "открыто выложить карты на стол". "Очевидно, что в окружении есть неоплаченные счета, за которые теперь взимается плата", - сказал он.

16 и 18 сентября в центре Кельна прогремели взрывы, кроме того, под горящим автомобилем была обнаружена ручная граната. За последние 12 недель в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, где находится Кельн, произошло уже 11 взрывов. В Золингене предполагаемый преступник погиб, вероятно, в результате неправильного обращения со взрывным устройством, также взрыв произошел в Дуйсбурге. Предполагается, что все эти преступления связаны между собой.

Полиция ФРГ охотится за нидерландской "мокромафией"

Предполагается, что все эти преступления были совершены так называемой мокромафией - этим термином в СМИ Нидерландов и Германии описывают несколько мафиозных группировок, которые первоначально возникли на основе нидерландской марокканской общины в 1990-х годах. Они гораздо более склонны к насилию, чем организованные преступные группировки в Германии. Следователи предполагают, что между нидерландскими и немецкими криминальными группировками в последние недели начались "мафиозные войны".

Полиция Германии предупредила о проникновении в страну оргпреступности из Нидерландов, после того как мокромафия оказалась причастной к делу о похищении и пытках в Кельне. В начале августа мужчина и женщина, которые, по всей видимости, входили в немецкую организованную преступную группу, были освобождены в результате полицейской операции в Кельне.